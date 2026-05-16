Proti Nórom s Hlavajom, Kosa varuje pred nečakanými odrazmi pukov
Podľa Kosu môže Hlavaj proti Nórsku očakávať dôraz súperových hráčov, ktorí sa budú snažiť hrať na hranici bránkoviska.
Fribourg 16. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj prvý zápas na MS vo Švajčiarsku v bránke so Samuelom Hlavajom. V stretnutí proti Nórsku, ktoré sa začne v sobotu od 12.20 h, bude v pozícii dvojky Adam Gajan. Po doobedňajšom rozkorčuľovaní, na ktorom boli iba náhradníci Eugen Rabčan a Aurel Nauš, to potvrdil tréner brankárov Peter Kosa.
„V pozícii jednotky je Samuel Hlavaj, ktorý dnes ide do bránky. Dvojkou je Adam Gajan,“ uviedol Kosa, ktorý bol ako jediný z trénerského štábu na ľade na sobotňajšom rozkorčuľovaní. Spoločne s útočníkom Naušom, ktorý zatiaľ nefiguruje na oficiálnej súpiske SR, sa venovali tretiemu brankárovi Rabčanovi.
Podľa Kosu môže Hlavaj proti Nórsku očakávať dôraz súperových hráčov, ktorí sa budú snažiť hrať na hranici bránkoviska: „Je to fyzický tím, ktorý bude mať dvoch hráčov 'zaparkovaných' pred bránkou. Poznáme (Andreasa) Martinsena, bude tam veľký boj. Samo si potrebuje nájsť puky a byť odolný v súbojoch. Takisto si treba postrážiť protiútoky, z ktorých bude súper hroziť.“
Tréner brankárov slovenského tímu upozornil na hrozbu nečakaných odrazov od mantinelov vo fribourskej BCF aréne. „Spoje na plexisklách a mantineloch sú trochu väčšie. Myslím si, že brankári veľmi nebudú chodiť pre nastrelené puky za bránku, pretože hrozí, že sa to odrazí pred bránku. Niektoré veci neovplyvníte, no verím, že odrazy budú v náš prospech,“ poznamenal Kosa.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
