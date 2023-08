Proti oslabenému tímu nemôžete inkasovať, povedal Arteta po remíze

Londýn 27. augusta (TASR) - Futbalisti Arsenalu stratili prvé body v novom ročníku Premier League. Anglický vicemajster v londýnskom derby doma iba remizoval s Fulhamom 2:2 "Kanonieri" inkasovali už v 1. minúte po presnom zásahu Brazílčana Andreasa Pereiru. V druhom polčase v priebehu 120 sekúnd otočili skóre, keď sa presadili Bukayo Saka a striedajúci Eddie Nketiah.



Joao Palhinha však v 87. minúte zariadil deľbu bodov. Tréner Arsenalu Mikel Arteta bol po zápase rozčarovaný. "Ak chceme byť v Premier League úspešní, musíme hrať na úplne inej úrovni, s oveľa väčšou túžbou a zanietením. Je neakceptovateľné, aby sme v závere inkasovali gól proti oslabenému súperovi, ktorý dohráva s desiatimi," čertil sa Arteta.



Arsenal je so siedmimi bodmi v neúplnej tabuľke druhý o skóre za mestským rivalom Tottenhamom Hotspur, ktorý uspel v Bournemouthe 2:0. Hostia sa ujali vedenia v 17. minúte zásluhou Jamesa Maddisona, po zmene strán spečatil ich triumf švédsky reprezentant Dejan Kuluševski. "James ukázal, že môže byť pre nás veľkou posilou. Je kreatívny a som presvedčený, že ak sa ešte viac zžije s tímom, bude to rozdielový hráč," povedal pre akreditované médiá tréner Tottenhamu Ange Postecoglou.



Manchester United otočil duel s Nottinghamom Forest a zvíťazil 3:2. Hostia na Old Trafford zaskočili favorita a už vo štvrtej minúte viedli 2:0. Domáci znížili Christianom Eriksenom, o vyrovnanie sa postaral Casemiro a dokonalý obrat zavŕšil Bruno Fernandes, ktorý v 76. minúte premenil penaltu.



"Začiatok zápasu bol pre nás hororový. Mužstvo však ukázalo charakter, tímový duch bol naozaj brilantný. Napriek dvom rýchlym inkasovaným gólom sme nespanikárili a verili sme, že môžeme otočiť nepriaznivý vývoj. Bol to skvelý comeback, vsietili sme tri pekné góly," pochvaľoval si kouč United Erik ten Hag.