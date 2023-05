Proti Rakúsku bez Hudáčka a Rosandiča, ale už s Okuliarom

Káder SR pred prípravným dvojzápasom proti Rakúsku:



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava), Dominik Riečický (HC Košice), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Michalovce)



Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HK Nitra), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Mário Grman (HC Vítkovice Ridera/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Mislav Rosandič (Mountfield HK/ČR)



Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd.), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes/NHL), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Oliver Okuliar (Mountfield HK/ČR), Richard Pánik (HC Lausanne/Švaj.), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica)







program záverečných prípravných zápasov SR pred MS:



štvrtok 4. mája



18.30 Rakúsko - SLOVENSKO /Kapfenberg/



sobota 6. mája



16.00 SLOVENSKO - Rakúsko /Trenčín/



Trenčín 2. mája (TASR) - Už aj s finalistami českej extraligy sa slovenskí hokejisti predstavia v záverečnom bloku prípravy pred MS. Tréner Craig Ramsay však privítal na utorkovom zraze v Trenčíne iba Olivera Okuliara z Hradca Králové, jeho spoluhráč Mislav Rosandič a Libor Hudáček z Třinca sa k tímu pripoja až vo štvrtok. Obaja tak budú chýbať aj v prvom prípravnom stretnutí proti Rakúsku, Slováci odohrajú tento týždeň s týmto súperom dva zápasy. Trénerovi sa však hlásili brankár Dominik Riečický, obrancovia Patrik Koch a Mário Grman a útočník Miloš Kelemen. Po záverečnom zápase na konci týždňa vyradí realizačný tím ešte troch hráčov - obrancu a dvoch útočníkov.Obrancovia Koch a Grman sa objavili už na minulotýždňovom zraze, no Grman bojoval s chorobou a Koch si musel doliečiť menšie zranenie. Okuliar inkasoval v šiestom finálovom zápase play off českej extraligy tvrdý náraz do mantinelu a zápas, v ktorom Třinec spečatil titul, nedohral. Podozrenie na otras mozgu sa u neho napokon nepotvrdilo.Kelemen sa na reprezentáciu tešil, má za sebou vydarenú premiérovú sezónu v zámorí. V NHL odohral v drese Arizony 14 zápasov, strelil jeden gól. Väčšinu času strávil v nižšej AHL v tíme Tucson Roadrunners, v 59 zápasoch nazbieral 30 bodov (14+16):Od začiatku prípravy sa na brankárskom poste vystriedala štvorica Matej Tomek, Šimon Latkóczy, Samuel Hlavaj, po skončení semifinálovej série v Tipos extralige pribudol Stanislav Škorvánek. Hlavaj sa blysol shutoutom v prvom prípravnom zápase vo Švajčiarsku (2:0), Latkóczy chytal v odvete, v ktorej Slováci zvíťazili 3:2 po predĺžení. Tomek dostal príležitosť v prvom zápase s Českom v Ostrave, kde domáci triumfovali 5:1. Škorvánek odchytal druhý zápas, v ktorom Česi uspeli 3:2 po nájazdoch. V dvojzápase proti Nemecku sa v prvom dueli predstavil Hlavaj (3:4), v odvete pri prehre 3:4 po predĺžení chytal najskôr Tomek, po troch inkasovaných góloch ho nahradil Latkóczy.V príprave doposiaľ odohrali slovenskí hokejisti šesť zápasov, v ktorých zaznamenali dve víťazstvá so Švajčiarskom a štyri prehry - po dve s Českom a Nemeckom. V záverečných dueloch ich preveria Rakúšania. Najskôr sa predstavia vo štvrtok u súpera v Kapfenbergu, o dva dni neskôr sa s týmto súperom stretnú v odvete v Trenčíne. Po tomto zápase oznámi realizačný tím konečnú nomináciu na šampionát.