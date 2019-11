Proti Rusku s Godlom, Kollár čaká na šancu

Krefeld 9. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti sa v sobotu vo svojom druhom vystúpení na Nemeckom pohári predstavia v bránke s Denisom Godlom. Na zápas proti olympijskému výberu Ruska sa 24-ročný Godla teší, pretože ruský hokej mu imponuje.



Slováci sa na piatkovom tréningu venovali niekoľkým herným činnostiam, vyskúšali si aj presilové hry. V zápase proti Švajčiarsku (2:5) nevyužili ani jednu, proti Rusom chcú byť efektívnejší. "Nečaká náš ľahký súper. Rusi môžu postaviť aj tri-štyri výbery a všetky budú mať kvalitu. Budú chcieť zvíťaziť o to viac, že prehrali v prvom zápase s Nemeckom. Musíme podať čo najlepší výkon, lebo uspieť chceme aj my," povedal Godla.



Slovenský brankár sa na zápas teší, pretože hra "zbornej" mu imponuje: "Áno, mám rád Rusov, ich hru aj individuality. Som zvedavý na ich mladý výber."



Podľa Godlu majú Rusi momentálne aj najlepšieho brankára na tomto poste. "Andrej Vasilijevskij je momentálne pre mňa najlepší brankár na svete, z hráčov mám najradšej Malkina."



V zápase by mohol dostať príležitosť Andrej Kollár. Mladý 20-ročný útočník čaká na svoj prvý reprezentačný štart, v prvom zápase na turnaji nehral. "Ak budem hrať, budem sa tešiť. Je to pre mňa príležitosť ukázať sa a nabrať nové skúsenosti," povedal Kollár.