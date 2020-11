Proti Škótom s Dudom na hrote, od začiatku aj Greguš a Mazáň

SLOVENSKO: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Mazáň - Hrošovský - Ďuriš, Kucka, Hamšík, Greguš - Duda



Škótsko: Gordon - Considine, Cooper, McKenna, Tierney - Palmer, McGinn, McLean - Christie, McBurnie, Armstrong

Trnava 15. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpila v nedeľnom stretnutí 2. skupiny B-divízie Ligy národov proti Škótsku so štyrmi zmenami v porovnaní so základnou jedenástkou, ktorá hrala vo štvrtkovom finále baráže EURO 2020 v Severnom Írsku.Tréner Štefan Tarkovič poslal v Trnave do bránky Mareka Rodáka, obrannú štvoricu tvorili Peter Pekarík, Ľubomír Šatka, Milan Škriniar a Róbert Mazáň, v strede poľa dostali dôveru Patrik Hrošovský, Michal Ďuriš, Juraj Kucka, Marek Hamsík a Ján Greguš. V útoku hral od začiatku Ondrej Duda.