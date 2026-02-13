< sekcia Šport
Proti Švédom čaká Slovákov boj o priamy postup - PREHĽAD
Ani nie 24 hodín po zápase s Talianskom čaká slovenských hokejistov záverečný zápas v B-skupine na ZOH 2026 v Miláne.
Autor TASR
Miláno 13. februára (TASR) - Ani nie 24 hodín po zápase s Talianskom čaká slovenských hokejistov záverečný zápas v B-skupine na ZOH 2026 v Miláne. V sobotu o 12.10 h budú hrať so Švédskom o priamy postup do štvrťfinále.
Po dvoch zápasoch majú zverenci Vladimíra Országha na konte šesť bodov a veľmi dobrú šancu vybojovať si priamy postup do vyraďovačky. Olympijský turnaj sa pre nikoho po skupine nekončí. Traja víťazi skupín postúpia priamo do štvrťfinále, rovnako aj najlepší tím z druhých miest. Zvyšných osem tímov čaká predkolo play off. Víťazi doplnia štvoricu postupujúcich tímov.
Pred posledným zápasom v B-skupine je situácia nejasná. Vyhrať ju môže ktokoľvek z trojice Slovensko, Švédsko a Fínsko. Slováci môžu skončiť prví, druhí aj tretí. O poradí v skupine rozhoduje počet bodov. Ak majú dva alebo tri tímy rovnaký počet bodov, potom sú druhým kritériom vzájomné zápasy a napokon skóre zo vzájomných duelov. Ak aj Slováci prehrajú so Švédmi o dva góly, stanú sa víťazmi skupiny, ale v prípade triumfu Fínov nad Talianskom by ich prehra o tri góly posunula na tretiu pozíciu. Samozrejme, akýkoľvek bodový zisk by znamenal priamy postup do štvrťfinále. „Neviem, či je to dobré alebo zlé, ale máme šancu byť prví, je tam veľká šanca. Keby nám to ktosi povedal turnajom, že môžeme byť priamo vo štvrťfinále, tak by sme zobrali všetkými desiatimi. Musíme sa na to prichystať, lebo to bude veľmi ťažký zápas,“ povedal pre TASR útočník Oliver Okuliar.
Zápas bude zaujímavý aj z toho pohľadu, že o postupujúcom rozhodne skóre. Stať sa môže aj to, že ak budú Švédi potrebovať gól v závere zápasu, môžu odvolať brankára aj v prípade, že budú nad Slovákmi viesť. „Určite to budeme mať v hlave a budeme počítať s takouto alternatívou,“ povedal Országh.
Slováci sa so Švédskom stretli naposledy vlani v máji na MS v Štokholme, severania zvíťazili 5:0. Celkovo spolu odohrali 43 duelov, pričom slovenskí hokejisti zvíťazili v jedenástich, trikrát sa zrodila remíza a 29-krát sa tešili Švédi. Príjemné spomienky na tohto súpera však majú Slováci z predošlej olympiády. V základnej skupine im síce podľahli 1:4, ale v súboji o bronz ich zdolali 4:0. „Švédi patria k top favoritom na turnaji, takže my sa na zápas tešíme. Úplne nám nevyhovujú zápasy, keď musíme tvoriť, ako bolo teraz proti Talianom, ale určite pôjdeme do zápasu s tým, že chceme byť úspešní,“ dodal tréner SR.
Pre Okuliara to bude špecifický zápas, keďže na klubovej úrovni pôsobí vo Švédsku. Spoluhráčov v tíme súpera však nemá. „Ale vo Švédsku žijem a ak by sme ich zdolali, bol by to pre mňa dobrý návrat do krajiny. Máme krátky čas na oddych, hoci popravde mne je jedno, či by bola nejaká pauza alebo nie. O programe sme vedeli dlho dopredu a vieme, ako sa máme nachystať na zajtra. Po zápase s Talianskom je dôležité, aby sme dobre zregenerovali, zajtra si niečo k tomu povedali a ideme do toho,“ vyhlásil útočník SR.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
B-skupina, ZOH 2026, Miláno:
SLOVENSKO - Švédsko /sobota 14. februára 12.10 h, Santa Giulia Hockey Arena/
predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Fehérváry, Nemec, Gernát, Černák, Marinčin, Čerešňák, Ivan - Tatar, Ružička, Slafkovský - Liška, Dvorský, Hudáček - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Cingel
