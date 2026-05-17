Nedela 17. máj 2026Meniny má Gizela
Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine

Na snímke Adam Gajan. Foto: TASR - Veronika Mihalíková

Slováci mali v ofenzíve k dispozícii trinástich útočníkov, do zostavy sa nezmestil ani obranca Jakub Meliško.

Autor TASR
Fribourg 17. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na svoj druhý zápas na 89. MS vo Švajčiarsku proti Taliansku v bránke s Adamom Gajanom. Ten tak absolvoval premiéru na svetovom šampionáte. Na striedačke mu kryl chrbát Eugen Rabčan, Samuel Hlavaj bol len na tribúne. Tréner Vladimír Országh urobil v porovnaní s prvým zápasom dve zmeny, v prvom útoku nastúpil s Martinom a Kristiánom Pospíšilom na krídle Martin Faško-Rudáš, Oliver Okuliar sa presunul do druhej formácie. Slováci mali v ofenzíve k dispozícii trinástich útočníkov, do zostavy sa nezmestil ani obranca Jakub Meliško. Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:



Taliansko: Smith - Pietroniro, Zanatta, di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Purdeller, Bradley, de Luca - Digiacinto, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Misley, Mantinger

SLOVENSKO: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik





/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
