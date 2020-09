Prudhomme mal negatívny test na koronavírus a vrátil sa do práce

Paríž 15. septembra (TASR) - Riaditeľ cyklistických pretekov Tour de France Christian Prudhomme sa vrátil po týždňovej karanténe späť do práce. Päťdesiatdeväťročný funkcionár mal minulý pondelok pozitívny test na koronavírus, po ktorom prenechal svoje kompetencie a zamieril do izolácie. Po siedmich dňoch absolvoval ďalší test s negatívnym výsledkom, po ktorom sa mohol vrátiť do práce. Informovala o tom agentúra DPA.