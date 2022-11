Prvá bezgólová remíza na MS. Dáni si body podelili s Tuniskom

MS D-skupina, 1. kolo:

Dánsko - Tunisko 0:0 (0:0)

Rozhodovali: Palazuelos - Mendez, Paredes (všetci Mex.), ŽK: Kristensen, Jensen - Khenissi, 88.012 divákov.



Dánsko: Schmeichel – A. Christensen, Kjaer (65. Jensen), Andersen – Maehle, Höjbjerg, Eriksen, Delaney (45+1. Damsgaard), Kristensen – Dolberg (65. Cornelius), Skov Olsen (65. Lindström)

Tunisko: Dahmen – Bronn, Meriah, Talbi – Abdi, Laidouni (88. Sassi), Skhiri, Drager (88. Wajdi)- Msakni (80. Mejbri), Slimane (67. Sliti) - Jebali (80. Khenissi)

Dánsky hráč Rasmus Kristensen(vpravo) hlavičkuje cez Tunisana Aliho Abdiho vo futbalovom zápase D-skupiny Dánsko - Tunisko na MS 2022 vo futbale v katarskom meste Al Raján 22. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Tuniský hráč Yassine Meriah (vľavo) v hlavičkovom súboji s Dánom Christianom Eriksenom vo futbalovom zápase D-skupiny Dánsko - Tunisko na MS 2022 vo futbale v katarskom meste Al Raján 22. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Dauha 22. novembra (TASR) - V utorkovom úvodnom stretnutí D-skupiny medzi Dánskom a Tuniskom sa zrodila prvá bezgólová remíza na MS v Katare. Dánsky stredopoliar Christian Eriksen sa predstavil v prvom zápase na vrcholnom podujatí po vlaňajšom kolapse na ME.Tunisania sa v prvom polčase prezentovali aktívnou hrou, ale ich gól v 23. minúte neplatili pre ofsajd. Predčasne sa z presného zásahu tešili po prestávke aj Dáni, ktorí mali v druhej časti mierne navrch, ale ani oni nedokázali prekonať obranu súpera.Dáni odohrajú ďalší zápas v sobotu 26. novembra proti favoritovi skupiny z Francúzska (17.00). Tunisko nastúpi v ten istý deň proti Austrálii (11.00).Prvý polčas mal vysoké tempo, ktoré lepšie zvládali africkí futbalisti. Tunisania predviedli dobrú organizáciu hry v defenzíve a hrozili aj na súperovej polovici. Dáni sa nedokázali takmer vôbec presadiť v hre po zemi, a tak boli nútení skúšať to centrovanými loptami do pokutového územia. Tam si však Tunisania postrážili dôležité priestory a dokázali vždy loptu odvrátiť do bezpečia. V 23. minúte dostal dlhú prihrávku za obranu Isam Jebali, ktorý síce zakončil akciu presne, radosť mu však prekazil ofsajdový verdikt. Tunisko nepoľavilo v aktivite, ten istý hráč sa dokázal uvoľniť v súperovej šestnástke v 43. minúte a Dánsko podržal brankár Kasper Schmeichel, ktorý vyrazil lob tuniského útočníka na roh.V 55. minúte sa podarilo Dánom prelomiť obranu súpera a v páde zakončil úspešne Skov Olsen, ale pár sekúnd pred gólom bol v jasnom ofsajde Mikkel Damsgaard. Tento moment však "nabudil" dánsky tím k ešte výraznejšej aktivite. V 69. minúte nebezpečne vystrelil spoza šestnástky Christian Eriksen a dobrým zákrokom sa blysol brankár Aymen Dahmen. O minútu neskôr rozohral kapitán Dánska rohový kop, po ktorom mohol na zadnej žrdi otvoriť skóre striedajúci Andreas Cornelius, ale v krkolomnej pozícii v blízkosti bránkovej čiary nedokázal sklepnutú loptu usmerniť do bránky. Ani v závere sa skóre nezmenilo a na prebiehajúcich MS sa tak zrodila prvá bezgólová remíza.