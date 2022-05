Prvá novinka sezóny a prvýkrát viac ako 1000 bežcov

Bratislava 30. mája (OTS) - Poslednú májovú sobotu sa v malebných Čičmanoch zišlo presne 1058 bežcov, aby spoločne vyštartovali po trasách druhých pretekov a zároveň prvej novinky sezóny Behaj lesmi. Rekordné množstvo účastníkov si v ideálnom bežeckom počasí vyskúšalo trate vedúce cez malebné Strážovské vrchy a zatlieskalo nevšednej finančnej pomoci pre obec Čičmany.Ako býva zvykom na pretekoch Behaj lesmi, prví si pre svoju medailu dobehli naši najmenší lesní kamoši v detských pretekoch Dr.Max. Na prvej novinke roka súťažilo 177 detí v šiestich kategóriách a v prostredí nádherných slovenských dreveníc sa museli isto cítiť ako v rozprávke. Z Čičmian si navyše odniesli tričko od hlavného partnera Dr.Max, novú ekologickú medailu či výhry v tombole.Jedným z vrcholov programu boli už tradične charitatívne preteky VoltaRUN, ktorých finančný výťažok zo štartovného aj za každý ubehnutý kilometer pomáha seniorom zo slovenských domovov dôchodcov. Prostredníctvom Nadácie JOJ, ktorá VoltaRUN zastrešuje, sa vybralo 3062 €. Táto suma poslúži tentoraz Centru sociálnych služieb SLOVEN v Slavnici na zakúpenie rehabilitačných a pohybových pomôcok pre seniorov.Prvá novinka série, za podpory zakladajúceho partnera Lesy Slovenskej republiky, vyvrcholila od 13:00 svojimi hlavnými pretekmi. Víťazom dlhej 21 kilometrovej trasy sa stal s časom 1:26:52 hodiny Ivan Došek, kým medzi ženami uspela Ivana Líšková za 1:43:08 hodiny. Lesnícku jedenástku vyhral u mužov Radovan Tomeček za 38:50 minút. Ako prvá žena do cieľa kratšej trasy dorazila Zuzana Adamčíková za 48:56 minút.Ešte pred vyhlásením víťazov sa udiala milá udalosť, keď do rúk starostky obce Čičmany, pani Ivety Michalíkovej, poputoval šek v hodnote 12 600 € od Behaj lesmi a jeho hlavného partnera Dr. Max. Prostriedky poslúžia Čičmanom na podporu verejného osvetlenia a tým nepriamo i na zachovanie kultúrneho dedičstva tejto svetoznámej obce.Prvé tohtosezónna novinka Behaj lesmi je síce úspešne za nami, už o dva týždne však bežecká séria pokračuje hneď druhou novinkou a síce pretekmi Behaj lesmi Bachledova dolina 11.6.2022. Lov štartovných čísel beží až do stredy 8. júna na webovej stránke www.behajlesmi.sk