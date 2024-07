Prvá prehra Fidži až v treťom finále, hrdinom Francúzov Dupont

Paríž 28. júla (TASR) - Hráči Fidži na dvoch olympijských turnajoch v sedmičkovom ragby nespoznali trpkosť prehry, prvá prišla až vo finále turnaja v Paríži. Pripravili im ju domáci Francúzi, ktorí zvíťazili na Stade de France pred 69.000 divákmi 28:7. Hrdinom duelu sa stal Antoine Dupont, ktorý patrí medzi najväčšie osobnosti aj ragby s 15 hráčmi.



Francúzi na jeseň hostili MS v tradičnom ragby a turnaj sa pre nich skončil neúspechom, keď vypadli už vo štvrťfinále s JAR po prehre o jediný bod a ďalší nezdar na domácej pôde už nedopustili. Sedmičkové ragby nemá ani zďaleka taký prestížny status, ako pätnástkové, no hostitelia XXXIII. olympiády urobili veľký krok k jeho popularizácii. Do tímu zaradili aj kapitána "veľkej" reprezentácie, ktorý z tohto dôvodu vynechal na jar aj prestížny Turnaj šiestich krajín, nad čím mnohí priaznivci pätnástkového ragby dvíhali obočie. "Zlato je pre nás veľká odmena. Cítime, že reprezentujeme nielen ragby, ale celý francúzsky šport. Sme mimoriadne hrdí, že sa nám podarilo odštartovať olympiádu takýmto úspechom," tešil sa po finále Dupont podľa AFP.



Fidži sa stretlo s Francúzmi už v základnej skupine a v prvom meraní síl zvíťazilo 19:12. Aj vo finále položilo prvú päťku, no tá bola z jeho strany jediná. Dupont nastúpil po zmene strán za nerozhodného stavu 7:7 a odvtedy bodovali už iba Francúzi. Sám hráč majstrovského Toulouse položil záverečné dve päťky turnaja, po ktorých nasledovala aj konverzia. "Je výnimočný. Samotný fakt, že príde na ihrisko vytvorí na hráčov súpera ohromný tlak," vyzdvihol zverenca tréner Francúzov Jerome Daret, ktorý Duponta využil ako náhradníka vo väčšine zápasov.



Ostrovný štát v Oceánii, ktorý nemá ani milión obyvateľov, pred zaradením ragby na olympiádu nemal v zbierke jediný cenný kov. Teraz už má všetky, okrem dvoch triumfov totiž pred troma rokmi vybojovali bronz aj ragbystky. Striebro však priaznivcom Fidži neprináša uspokojenie, čo si uvedomuje aj tréner Osea Kolinisau, kapitán zlatého tímu z Ria. "Nie je jednoduché viesť tím, ktorý nesie také silné dedičstvo. U nás doma je veľa šialených fanúšikov, ktorí očakávali zlato. Nikoho nezaujíma, že sme omladili mužstvo. Ospravedlňujem sa, že sme neboli schopní obhájiť titul a môžem sľúbiť, že v ďalšom olympijskom cykle budeme opäť silní," vyhlásil Kolinisau podľa fijivillage.com.