Prvá prehra Tottenhamu, Postecoglou o VAR: Autorita rozhodcu eroduje

Londýn 7. novembra (TASR) - Až v 11. kole Premier League spoznali futbalisti Tottenhamu Hotspur prvého premožiteľa, keď v londýnskom derby podľahli Chelsea 1:4. Tréner Spurs Ange Postecoglou označil zápas za chaotický a "mimo kontroly", jeho tím dohrával s deviatimi hráčmi a až päťkrát zasahoval systém VAR.



Postecoglouovi sa nepáčilo, že duel bol neustále prerušovaný a poznačený dlhými minútami čakania na verdikty videorozhodcov. "Cítil som, ako tam len tak stojím a čakám, ako rozhodne VAR. Onedlho budeme mať forenznú štúdiu o každom rozhodnutí na ihrisku. Verdikty sú verdikty - buď ich akceptujete alebo nie. Ľuďom sa to možno páči, ale ja radšej sledujem futbal," povedal kouč "kohútov".



Tottenham viedol po presnom zásahu Dejana Kulusevského zo 6. minúty - jeho strelu tečoval za chrbát vlastného brankára Lewi Colwill. Rozhodcovia v spolupráci so systémom VAR potom neuznali jeden gól domácich a dva zásahy Chelsea, v 33. minúte opäť na základe videa hlavný arbiter vylúčil domáceho obrancu Cristiana Romera za faul na Enza Fernandeza a následnú penaltu premenil s dávkou šťastia Cole Palmer na 1:1. V závere prvej časti prišiel Tottenham aj o zranených Jamesa Maddisona a Mickyho van de Vena. Ďalšia rana pre domácich prišla v 55. minúte, keď po druhej žltej karte musel ihrisko opustiť ďalší obranca Destiny Udogie. Chelsea výhodu o dvoch hráčov využila v 75. minúte, keď na 2:1 pre hostí upravil senegalský útočník Nicolas Jackson. V 79. minúte neuznali vyrovnávajúci gól domácich z kopačky Erica Diera pre ofsajd a Jackson v nadstavenom čase ešte pridal dva poisťujúce zásahy na 4:1, čím skompletizoval čistý hetrik. Chelsea po sérii neúspešných výsledkov dosiahla iba štvrté víťazstvo v sezóne a posunula sa na desiatu priečku.



"Som veľmi šťastný, že som dal tri góly," vyznal sa Jackson. "Pre každého v tíme to bolo náročné obdobie, iba postupne nachádzame svoju hru. Snívali sme o takomto triumfe, dodá nášmu tímu sebavedomie. Je to môj prvý hetrik, som rád, že som ho dal v drese takého veľkého klubu. Stále sa však potrebujem zlepšovať a na sebe tvrdšie pracovať."



Spurs prišli o post lídra, za vedúcim Manchestrom City zaostávajú na druhej priečke o jeden bod. "Červená karta pre Romera ovplyvnila zápas. Ťažko sa mi to však hodnotí. Je takmer nemožné zápas zanalyzovať, vyzeralo to tak, že sa úplne vymkol kontrole. Vyrastal som v tom, že treba akceptovať akékoľvek rozhodnutie arbitrov. Náš šport sa však dostáva do situácie, že postupne eroduje autorita rozhodcu. O chvíľu nebude mať žiadnu," vyhlásil Postecoglou, ktorý by najradšej zrušil videorozhodcov: "Dianie na ihrisku kontroluje niekto v miestnosti s televíznou obrazovkou, kto ani nie je na štadióne, ale nachádza sa míle ďaleko. Tvrdím to dlho, ale asi som s mojím názorom osamotený. Som príliš stará škola."



Tréner Chelsea Mauricio Pochettino sa po stretnutí na VAR nesťažoval, hoci "The Blues" po zásahu videotechnológie taktiež neboli uznané dva góly. "Zaslúžili sme si vyhrať. Čo sa týka VAR - taký je futbal. Máme tu technológiu a musíme to akceptovať. Na ihrisku sa toho udeje veľa a potrebujete situácie overiť," citovala Pochettina agentúra AFP. Argentínsky kouč mal veľkú radosť z triumfu nad svojím bývalým klubom, Tottenham viedol v rokoch 2014–2019. Na jeho štadión sa vrátil prvýkrát od svojho prepustenia v roku 2019: "Som šťastný, že som tu mohol opäť byť a vidieť ľudí, s ktorými som nemal čas sa rozlúčiť. Náš tím si zaslúži uznanie. Tottenham hrá od úvodu sezóny fantasticky, no dnes sme boli lepším mužstvom. Od úvodu sezóny nemáme pokope celý káder. Potrebujeme na tomto úspechu stavať." Pochettino osobitne vyzdvihol výkon Jacksona: "Verím, že hetrik Nicolasovi pomôže. Čelí obrovskému tlaku, po tomto výkone bude hrať určite uvoľnenejšie a sebavedomejšie."