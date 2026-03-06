< sekcia Šport
Prvá výmena v deň uzávierky NHL - Minnesota získala Brinka za Jiříčka
Brinka si vybrala Philadelphia v roku 2019 v 2. kole draftu.
Autor TASR
St. Paul 6. marca (TASR) - Klub NHL Minnesota Wild získal z Philadelphie Flyers hokejového útočníka Bobbyho Brinka. Opačným smerom putoval český obranca David Jiříček. Je to prvá transakcia v deň uzávierky výmen v zámorskej NHL.
Brinka si vybrala Philadelphia v roku 2019 v 2. kole draftu. Dvadsaťštyriročný krídelník ťahal štvrtú sezónu v drese Flyers, v 55 zápasoch nazbieral 26 bodov za 13 gólov a rovnaký počet asistencií. Po sezóne mu vyprší zmluva s priemerným ročným platom 1,5 milióna dolárov a môže sa stať obmedzeným voľným hráčom.
Dvadsaťdvaročný Jiříček bol celkovou šestkou draftu v roku 2022, svoju prvú voľbu na neho vtedy uplatnil Columbus. V organizácii Blue Jackets sa však neuplatnil a v novembri 2024 ho klub z Ohia vymenil do Minnesoty. Za Wild odohral v prebiehajúcom ročníku 25 stretnutí bez bodového zápisu. Ďalších 24 duelov s bilanciou dva góly a osem asistencií absolvoval v nižšej súťaži AHL na farme v Iowe. Rovnako ako Brinkovi aj jemu plynie záverečný rok zo zmluvy, ktorá mu na profiligovej úrovni vynáša 918.000 dolárov za sezónu. Ak nepodpíše novú, stane sa obmedzeným voľným hráčom. Informoval o tom The Athletic.
ms la
Brinka si vybrala Philadelphia v roku 2019 v 2. kole draftu. Dvadsaťštyriročný krídelník ťahal štvrtú sezónu v drese Flyers, v 55 zápasoch nazbieral 26 bodov za 13 gólov a rovnaký počet asistencií. Po sezóne mu vyprší zmluva s priemerným ročným platom 1,5 milióna dolárov a môže sa stať obmedzeným voľným hráčom.
Dvadsaťdvaročný Jiříček bol celkovou šestkou draftu v roku 2022, svoju prvú voľbu na neho vtedy uplatnil Columbus. V organizácii Blue Jackets sa však neuplatnil a v novembri 2024 ho klub z Ohia vymenil do Minnesoty. Za Wild odohral v prebiehajúcom ročníku 25 stretnutí bez bodového zápisu. Ďalších 24 duelov s bilanciou dva góly a osem asistencií absolvoval v nižšej súťaži AHL na farme v Iowe. Rovnako ako Brinkovi aj jemu plynie záverečný rok zo zmluvy, ktorá mu na profiligovej úrovni vynáša 918.000 dolárov za sezónu. Ak nepodpíše novú, stane sa obmedzeným voľným hráčom. Informoval o tom The Athletic.
ms la