Prvé finále Niké extraligy prinieslo drámu, VKP zdolal Komárno 3:2

Niké extraliga - play off:



finále - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



VKP FTVŠ UK Bratislava - Rieker UJS Komárno 3:2 (-23, 15, -19, 20, 14)



128 minút, rozhodovali: Sarka a Viktoríni-Lisá, 1160 divákov



hlasy po stretnutí /zdroj: JOJ ŠPORT/



Robin Pělucha, tréner VKP: „Bol to zápas ako na hojdačke. Bolo tam veľa dobrých vecí i veľa zlých. Vidno, že mužstvá sú vyrovnané. Ak jeden tím urobí sériu troch-štyroch bodov, dokáže už set vyhrať.“



František Ogurčák, tréner Komárna: „Trochu sme zaostávali na servise a tým pádom i na prihrávke. Dostali sme dosť veľa priamych bodov z podania, čo by sa stávať nemalo. V závere sme spravili stupídnu chybu, mali sme brejkbal na ruke a nechali sme si padnúť loptu. To sú maličkosti, ktoré rozhodujú. Chalani však bojovali, bol to dobrý volejbal a pozvánka na ďalšie finálové zápasy.“



o 3. miesto - prvý zápas /na 3 víťazstvá/:



TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra 0:3 (-21, -17, -22)



88 minút, rozhodovali: Malík, Kováč, 100 divákov.



/stav série: 0:1/



Myjava 13. apríla (TASR) - Volejbalisti VKP FTVŠ UK Bratislava zvíťazili v úvodnom finále Niké extraligy po dráme nad Riekerom UJS Komárno 3:2. Svojho súpera zdolali najtesnejším možným spôsobom, keď rozhodujúci tajbrejk sa skončil v ich prospech 16:14.VKP v stretnutí viedol na sety 1:0 i 2:1, obhajca titulu však vždy dokázal vyrovnať. Vyrovnaný súboj priniesol aj rozhodujúci tajbrejk, v záverečnej akcii smečoval Tomáš Halanda, no narazil iba na bloky domáceho Petra Michaloviča. Druhý duel finále je v Bratislave v Gopass arene na programe už v nedeľu od 18.00.Hráči VK Slávia SPU Nitra zdolali v 1. zápase série o 3. miesto TJ Spartak Myjava hladko 3:0. V sérii hranej na tri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.Druhý duel je na programe už v nedeľu o 18.00