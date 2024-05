Prvé finále Východnej konferencie patrilo Floride

NHL - play off



finále Východnej konferencie - 1. zápas:



New York Rangers - Florida Panthers 0:3



/stav série: 0:1/



New York 23. mája (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers vstúpili úspešne do finále Východnej konferencie zámorskej NHL. V prvom stretnutí série zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 3:0.Florida sa dostala do vedenia zásluhou Matthewa Tkachuka, ktorý otvoril skóre v 17. minúte. Bezpečnejší dvojgólový náskok zariadil v 57. minúte Carter Verhaeghe, poistku do prázdnej bránky pridal v predposlednej minúte Sam Bennett. Gólman "panterov" Sergej Bobrovskij zaznamenal druhýkrát v kariére čisté konto v play off, pripísal si 23 zákrokov.