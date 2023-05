Prvé finále Západnej konferencie v prospech Vegas, rozhodol Howden

semifinále play off NHL:



finále Západnej konferencie - 1. zápas /na 4 víťazstvá/:



Vegas Golden Knights - Dallas Stars 4:3 pp



/stav série: 1:0/









New York 20. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights vyhrali v noci na sobotu v prvom zápase semifinále play off NHL nad Dallasom Stars 4:3 pp. Víťazný gól strelil po 95 sekundách predĺženia Brett Howden, za jeho tím skóroval dvakrát William Karlsson. Na všetkých góloch hostí sa podieľal Roope Hintz, ktorý zaznamenal tri kanadské body (1+2).Predĺženie zariadil necelé dve minúty pred koncom zápasu Jamie Benn z Dallasu. Howden mieril najprv mimo a puk poslal do bránky po odraze od zadného mantinelu. Dva kanadské body za Vegas si pripísal aj Zach Whitecloud, ktorý asistoval pri vyrovnávajúcom góle Karlssona na 1:1 i presnom zásahu Teodorsa Blugers na 3:2 v 50. minúte. Brankár "zlatých rytierov" Adin Hill zneškodnil 33 striel a dosiahol 91,7-percentnú úspešnosť zákrokov.