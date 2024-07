Prvé predkolo bez slovenskej účasti, Trnava aj DAC v neskoršej fáze

Európska konferenčná liga 2024/25 - 1. predkolo:



úvodné zápasy:



streda:



20.00 FK Velež Mostar - Inter Club d'Escaldes



21.00 FK Auda - B36 Tórshavn







štvrtok:



17.00 FA Šiauliai - FCI Levadia Tallinn



17.00 FC Malisheva - FK Budučnost Podgorica



17.00 FC Aktobe - FK Sarajevo



17.00 FK Liepaja - Víkingur Gota



18.00 FCB Magpies - Derry City



18.00 NK Bravo - Connah's Quay Nomads



18.00 FC Noah - KF Škendija Tetovo



18.30 JK Kalev Tallinn - Urartu Jerevan



18.30 Atletic Club Escaldes - F91 Dudelange



19.00 FC Floriana - SP Tre Penne



19.00 Torpedo Kutaisi - KF Tirana



19.00 UNA Strassen - KuPS Kuopio



19.00 VPS Vaasa - FK Žalgiris Vilnius



19.30 Caernarfon Town - Crusaders Belfast



20.00 Bala Town - Paide Linnameeskond



20.00 FK Partizani Tirana - FC Marsaxlokk



20.30 GFK Tikveš - Breidablik



20.45 La Fiorita 1967 - Isloč Minsk



20.45 FC Shelbourne - St. Joseph´s



20.45 FK Mornar Bar - FC Dinamo Tbilisi



21.00 Torpedo Minsk - Milsami Orhei



21.00 Valur Reykjavík - Vllaznia Škodra



21.00 FC Stjarnan - FC Linfield













Bratislava 10. júla (TASR) - Úvodné predkolo futbalovej Európskej konferenčnej ligy (EKL) 2024/25 sa začne v stredu dvoma zápasmi. Ďalších 23 stretnutí je na programe o deň neskôr. Slovenských zástupcov FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava čaká misia v tejto súťaži až od 2. predkola.Dunajská Streda sa v pozícii slovenského vicemajstra stretne s víťazom zápasu FC Šeriff Tiraspoľ - FK Zira Baku. Trnavčania si takisto počkajú na meno súpera, ktorý vzíde z dvojice FC Aktobe a FK Sarajevo. Prvé duely 2. predkola sú na programe 25. júla, odvety sa uskutočnia 1. augusta. DAC by sa v úvodnom stretnutí predstavil vonku, odvetu by mal odohrať doma. Aj Trnava by hrala najskôr vonku a odvetu na Štadióne Antona Malatinského.