Prvé testy milánskej haly Santa Giulia vyvolali rozpačité dojmy
V hale zatiaľ nie je dokončená ani hlavná šatňa a k dispozícii sú iba tri z plánovaných 14 miestností.
Autor TASR
Miláno 10. januára (TASR) - V Miláne budú cez víkend intenzívne testovať arénu Santa Giulia, ktorá sa počas februárových ZOH 2026 stane jedným z dejísk hokejového turnaja. Do nedele sa v nej odohrajú zápasy Talianskeho pohára a na tribúnach by malo byť okolo 4000 fanúšikov. Prvý duel sa uskutočnil v piatok večer.
Podľa slov Chrisa Johnstona z denníka The Athletic hala nepôsobí dojmom, že o necelý mesiac má byť jedným z dejísk olympiády. „Keď som tam prvýkrát vkročil, cítil som sa ako na stavenisku. V exteriéri sú diery. Počas piatkového duelu sa nad ľadom vznášal stavebný prach. Organizátori majú čo robiť, aby všetko stihli do 5. februára, keď sa začne ženský hokejový turnaj,“ konštatoval Johnston.
V hale zatiaľ nie je dokončená ani hlavná šatňa a k dispozícii sú iba tri z plánovaných 14 miestností. „Máme veľmi veľa práce, ja som práve skončil 11-hodinovú šichtu,“ povedal pre The Athletic jeden z robotníkov. Na tréningovom klzisku namaľovali čiary iba v piatok a momentálne sa nedá využívať.
Scott Salmond, viceprezident Kanadskej hokejovej federácie, je však po obhliadke haly optimista: „Každá olympiáda prináša so sebou výzvy. Pevne verím, že organizátori všetko zvládnu. Som presvedčený, že budeme svedkami skvelých zápasov a fanúšikovia si prídu na svoje. Je super, že po 12 rokoch opäť uvidíme v akcii najlepších hokejistov sveta. Naši hráči prídu veľmi motivovaní s cieľom získať zlato.“
