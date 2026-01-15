< sekcia Šport
Prvé tri etapy Tour de France zavedú jazdcov z Edinburghu do Cardiffu
Dejisko Grand Départ bolo známe už v marci minulého roka. V anglickom meste Leeds organizátori oznámili aj zvyšok plánov pre územie Veľkej Británie.
Autor TASR
Londýn 15. januára (TASR) - Organizátori najprestížnejších cyklistických pretekov na svete Tour de France vo štvrtok predstavili trasy prvých troch etáp edície 2027. Mužský pelotón odštartuje v Edinburghu a po prekonaní škótsko-anglických hraníc bude pokračovať cez Liverpool do waleského Cardiffu.
Dejisko Grand Départ bolo známe už v marci minulého roka. V anglickom meste Leeds organizátori oznámili aj zvyšok plánov pre územie Veľkej Británie. Prvá etapa (2. júl) bude mať dĺžku 184 kilometrov a pelotón sa presunie z hlavného mesta Škótska do Carlisle v Anglicku. Pokračovať sa bude z mesta Keswick opäť smerom na juh cez región Lake District do Liverpoolu, pričom súčasťou druhej etapy bude päť kategorizovaných stúpaní. Organizátori napriek tomu predpokladajú, že obe etapy by mali byť ideálne pre šprintérov. Favoriti na celkový triumf a vrchári dostanú šancu v tretej etape na waleskom kopcovitom teréne, s finišom v blízkosti štadióna Principality Stadium. Po skompletizovaní troch etáp sa následne pelotón presunie do Francúzska.
Ženská verzia pretekov odštartuje v meste Leeds (30. júl) a trasa bude pokračovať cez Manchester do Sheffieldu. Londýn bude dejiskom tretej etapy. Štart TdF sa vo Veľkej Británii konal dvakrát. Prvé dve etapy ročníka 2007 prebehli v Londýne a v roku 2014 v Yorkshire. Bude to vôbec prvýkrát v histórii, kedy odštartujú ženské aj mužské preteky TdF v jednej krajine mimo Francúzska.
