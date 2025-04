Prvé zakopnutie Chelsea v súťaži, Djurgarden s historickým úspechom

Bratislava 18. apríla (TASR) - Štvrťfinálové stretnutia futbalovej Konferenčnej ligy priniesli viaceré zaujímavé udalosti. Chelsea prvýkrát v tomto ročníku v tejto súťaži zakopla, ale ani domáca prehra 1:2 s Legiou Varšava nezmenila nič na jej postupe. Prvýkrát v semifinále európskej súťaže sa predstaví jej semifinálový súper, švédsky Djurgarden triumfoval nad Rapidom Viedeň 4:1 po predĺžení.



Anglický tím mal pred odvetou trojgólový náskok a len málokto čakal, že by na jeho úkor mohlo prísť k prekvapeniu. Poliaci však prišli plní sebavedomia a odhodlania dosiahnuť veľký výsledok, čo sa im napokon podarilo. Tomáš Pekhart otvoril v 10. minúte kolónku gólov v tomto stretnutí a v 53. minúte vybojoval pre Legiu veľký úspech Steve Kapuadi, aj keď to napokon neznamenalo postup do semifinále. „Určite nie sme spokojní s prehrou. Snažili sme sa vyrotovať hráčov, vyhnúť sa zraneniam, pretože v nedeľu nás čaká dôležitý zápas. Sme však v semifinále. Dobré je, že sa nám tieto hlavné ciele vydarili, pretože v dôležitých momentoch nám chýbali hráči,“ vyjadril sa tréner Enzo Maresca pre oficiálnu klubovú webstránku.



Djurgarden pricestoval do Viedne s jednogólovým mankom a hneď v 7. minúte dostal možnosť pomýšľať na postup, keď musel ísť pod sprchy po červenej karte Mamadou Sangare. Keitovi Kosugimu sa podarilo v 77. minúte posunúť do predĺženia, kde si svoje veľké momenty vychutnal Tobias Gulliksen. Mládežnícky reprezentant Nórska dvakrát rozvlnil sieť a pre svoj tím vybojoval účasť medzi štyrmi najlepšími tímami Konferenčnej ligy. „Úžasný pocit. Som hrdý na tím a fanúšikov. Bol to intenzívny zápas, boli sme však pripravení. Po 90 minútach nám tréner povedal, aby sme zostali pokojní a počkali si na možnosti. Moja prvá šanca v prvom polčase nevyšla, ale druhá a tretia už áno. Ukázali sme veľkú silu,“ povedal autor dvoch presných zásahov Djurgardenu v predĺžení.



Vo štvrtok 1. a 8. mája si tak zahrá Chelsea a Djurgardenom o miesto vo Vroclavi, kde sa 28. mája uskutoční vyvrcholenie tohto ročníka Konferenčnej ligy.