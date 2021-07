Prvé zlato v ženskom skejtbordingu pre len 13-ročnú Japonku Nišijovú

Tokio 26. júla (TASR) - Domáca Japonka Momiji Nišijová sa stala historicky prvou olympijskou víťazkou v skejtbordingu. V premiére tohto športu pod piatimi kruhmi triumfovala len 13-ročná olympionička v disciplíne street. V pondelkovom finále v Tokiu zvíťazila pred Rayssou Lealovou z Brazílie, bronz získala ďalšia Japonka Funa Nakajamová.



V Ariake Sports Parku to bol o cenné kovy najmä súboj mladučkých dievčat. V kvalifikácii pohoreli najväčšie favoritky Pamela Rosová a Leticia Bufoniová z Brazílie, ktoré doplatili na pády, resp. nízku náročnosť predvedených trikov. Nišijová vo veku 13 rokov a 330 dní dosiahla 15,26 bodov, len o 127 dní mladšia Lealová dostala od rozhodcov 14,64 bodov. Bronz si vybojovala 16-ročná Nakajamová (14,49). Najmladšou olympijskou šampiónkou tak stále zostala skokanka do vody Marjorie Gestringová z USA, ktorá na OH 1936 v Berlíne vyhrala skoky z 3 m dosky vo veku 13 rokov a 268 dní.



V osemčlennom finále mali súťažiace dve 45-sekundové jazdy, v ktorých predviedli päť trikov, najhorší sa škrtal. Nišijová nadviazala na nedeľné zlato krajana Yutu Horigomeho.