Prvé zlato z Pekingu vybojovala Nórka Johaugová v skiatlone

ZOH 2022 - Beh na lyžiach



ženy - skiatlon na 15 km (7,5 + 7,5):

1. Therese Johaugová (Nór.) 44:13,7 min

2. Natalia Neprjajevová (ROC) +30,2

3. Teresa Stadloberová (Rak.) +30,5

4. Kerttu Niskanenová (Fín.) +36,1

5. Frida Karlssonová (Švéd.) +42,5

6. Jessica Digginsová (USA) +50,5

7. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +58,4

8. Anastasia Rygalinová (ROC) +1:17,2

9. Delphine Claudelová (Fr.) +1:17,8

10. Ebba Anderssonová (Švéd.) +1:27,6

Čang-ťia-kchou 5. februára (TASR) - Prvé zlato na ZOH v Pekingu získala Therese Johaugová. Nórska bežkyňa na lyžiach suverénnym spôsobom triumfovala v sobotňajšom skiatlone na 15 km s náskokom 30,2 sekundy pred Ruskou Nataliou Neprjajevovou. Bronz putuje do Rakúska zásluhou Teresy Stadloberovej (+30,5). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Johaugová si vo veku 33 rokov konečne splnila sen o zisku najcennejšieho kovu v individuálnej disciplíne pod piatimi kruhmi. Štrnásťnásobná majsterka sveta mala doteraz vo svojej výnimočnej zbierke olympijské zlato iba zo štafety z Vancouveru 2010, ku ktorému o štyri toky neskôr pridala v Soči striebro a bronz. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu nemohla štartovať pre dopingový dištanc.V Národnom centre behu na lyžiach v klastri Čang-ťia-kchou oscilovala teplota popoludní miestneho času hlboko pod bodom mrazu. Na bežkyne čakali celkovo štyri okruhy - prvé dva v dĺžke 7,5 km klasickou a zvyšné dva voľnou technikou. Od úvodu sa na náročnej trati s tiahlymi stúpaniami formovala vpredu silná skupina adeptiek na cenné kovy. Na prvom medzičase bola na čele topfavoritka Johaugová, ktorá v tejto disciplíne ukoristila prvenstvo na uplynulých dvoch MS.Po približne dvoch kilometroch sa pätnástka bežkýň odpútala od zvyšku poľa, na méte 3,5 km odstup narástol na rozdiel desiatich sekúnd. Vysoké tempo postupne "rozbilo" pole štartujúcich, po šiestich kilometroch bola vpredu už iba sedmička, okrem Johaugovej dve Fínky Krista Pärmäkoskiová a Kerttu Niskanenová, Švédky Frida Karlssonová a Ebba Anderssonová, s nimi Rakúšanka Stadloberová a momentálna líderka Svetového pohára Neprjajevová.Prezutie pred "skejtovou" časťou po polovici trate zvládla ako prvá Johaugová s náskokom jednej sekundy pred Niskanenovou. To už bolo na čele iba kvarteto, ktoré dopĺňali Pärmäkoskiová a Karlssonová. Na ďalších 1300 metroch nasadila Johaugová "pekelné" tempo a získala rozhodujúci náskok, na medzičase na 8,8 km už za ňou druhá Karlssonová zaostávala o priepastných 15 sekúnd. Po dvoch tretinách skiatlonu (10 km) viedla Johaugová už o 26 sekúnd pred Karlssonovou, o ďalších desať sekúnd späť pokračovala ďalšia štvorica bežkýň (Pärmäkoskiová, Niskanenová, Stadloberová, Neprjajevová).Johaugová si v záverečnej pasáži išla famóznym spôsobom a úplne neohrozene pre zlato, Karlssonová za ňou sa "spojila" so zvyškom prenasledovateliek. Niečo viac ako kilometer pred cieľom mala suverénna Nórka k dobru už 54 sekúnd, za ňou sa rozpútal boj o druhú priečku, z ktorého však vypadli severanky Niskanenová, Pärmäkoskiová i Karlssonová. Boj o striebro napokon zvládla Neprjajevová o tri desatiny sekundy pred Stadloberovou, pre obe to je najvýraznejší úspech v kariére. Stadloberová vybojovala vôbec svoju prvú "veľkú" medailu, Neprjajevová má zo ZOH bronz zo štafety v Soči.Trojica slovenských reprezentantiek na hrách Alena Procházková, Barbora Klementová a Kristína Sivoková súťaž v skiatlone vynechala a do olympijskej stopy vstúpi až v utorok 8. februára v šprinte voľnou technikou. Ján Koristek by nemal chýbať na štarte nedeľného skiatlonu mužov.