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Prvoligisti bez zaváhania: Trnava v pohári zvíťazila v Púchove 3:1
Z účastníkov Niké ligy boli v akcii aj hráči AS Trenčín, ktorí triumfovali v Krásne nad Kysucou 2:0.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom zápase 3. kola zvíťazili v Púchove 3:1. Domáci viedli od 8. minúty zásluhou Mateja Moška, ale skóre otočil dvojgólový Dávid Bukovský a v závere pridal poistku Timotej Kudlička.
Z účastníkov Niké ligy boli v akcii aj hráči AS Trenčín, ktorí triumfovali v Krásne nad Kysucou 2:0. Skalica si poradila s Martinom 4:1, Banská Bystrica uspela vo Fiľakove 2:0 a Košice deklasovali Harichovce 7:0.
Z účastníkov Niké ligy boli v akcii aj hráči AS Trenčín, ktorí triumfovali v Krásne nad Kysucou 2:0. Skalica si poradila s Martinom 4:1, Banská Bystrica uspela vo Fiľakove 2:0 a Košice deklasovali Harichovce 7:0.
Slovnaft Cup
3. kolo:
MŠK Púchov - FC Spartak Trnava 1:3 (1:1)
Góly: 8. Moško - 32. a 50. Bukovský, 75. Kudlička
MŠK FOMAT Martin - MFK Skalica 1:4 (1:1)
Góly: 41. Ďungel - 52. a 56. Eshele, 30. Križan, 81. Nonikašvili
TJ Tatran Krásno nad Kysucou - AS Trenčín 0:2 (0:1)
Góly: 23. Kasana, 74. Gábor (vlastný), ČK: 52. Ondrušek (Krásno) po 2. ŽK
FTC Fiľakovo - MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:1)
Góly: 38. Hanes, 55. Hanzlík
ŠK Harichovce - FC Košice 0:7 (0:4)
Góly: 79. a 89. Rabatin, 3. Lukačevič, 5. Kahvič, 24. Zsigmund, 36. Dimun, 53. Vrábel
3. kolo:
MŠK Púchov - FC Spartak Trnava 1:3 (1:1)
Góly: 8. Moško - 32. a 50. Bukovský, 75. Kudlička
MŠK FOMAT Martin - MFK Skalica 1:4 (1:1)
Góly: 41. Ďungel - 52. a 56. Eshele, 30. Križan, 81. Nonikašvili
TJ Tatran Krásno nad Kysucou - AS Trenčín 0:2 (0:1)
Góly: 23. Kasana, 74. Gábor (vlastný), ČK: 52. Ondrušek (Krásno) po 2. ŽK
FTC Fiľakovo - MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:1)
Góly: 38. Hanes, 55. Hanzlík
ŠK Harichovce - FC Košice 0:7 (0:4)
Góly: 79. a 89. Rabatin, 3. Lukačevič, 5. Kahvič, 24. Zsigmund, 36. Dimun, 53. Vrábel