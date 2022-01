Prvoradá je bezpečnosť na ME, Simonides: Riziko tu je, ale zvládame to

Na archívnej snímke z 24. novembra 2021 predseda organizačného výboru ME 2022 na Slovensku Martin Simonides počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu hádzanej (SZH) k predstaveniu medailí na majstrovstvá Európy v hádzanej mužov EHF EURO 2022. Foto: TASR – Martin Baumann

Košice 14. januára (TASR) - Zápasy základných skupín ME v hádzanej v Bratislave a v Košiciach sú po niekoľkých týždňoch prvé športové podujatie na Slovensku aj s účasťou divákov. Organizátori sú radi aj za povolených 25-percent kapacity hľadísk. Za väčšie riziko prenosu koronavírusu považujú skôr zaplenené tribúny na zápasoch v Maďarsku. Pre TASR to uviedol predseda organizačného výboru ME 2022 na Slovensku Martin Simonides.Otázka účasti divákov na zápasoch ME bola dlho nevyriešená, no krátko pred začiatkom turnaja dostali organizátori možnosť zaplniť tribúny na 25 percent. Pre zápasy v Bratislave to znamená 2513 divákov, duely "slovenskej" F-skupiny v košickej Steel aréne môže naživo sledovať 2086 divákov.Prvý zápas slovenských reprezentantov proti Nórsku nenaplnil túto kapacitu, na tribúnach bolo 1568 divákov.povedal Simonides pre TASR.Bývalý nemecký reprezentant Stefan Kretzschmar nedávno vyslovil obavy z účasti divákov na zápasoch ME:Práve zápasy bez obmedzení počtu divákov v Maďarsku považuje Simonides za väčšie riziko než 25-percentné tribúny v Bratislave a Košiciach. Okrem diváckej redukcie sú na zápasoch na Slovensku samozrejmosť aj respirátory a režim OP.zakončil Simonides.