< sekcia Šport
Prvou finalistkou ženskej dvojhry sa stala Sobolenková
Sobolenková sa predstaví vo finále vo Flushing Meadows tretíkrát v sérii, Pegulovej sa nepodarilo zopakovať minuloročnú finálovú účasť.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 5. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Obhajkyňa titulu a svetová jednotka zdolala v prvom semifinále štvrtú nasadenú Američanku Jessicu Pegulovú 4:6, 6:3, 6:4.
Sobolenková sa predstaví vo finále vo Flushing Meadows tretíkrát v sérii, Pegulovej sa nepodarilo zopakovať minuloročnú finálovú účasť. Repríza súboja o titul spred roka trvala dve hodiny a päť minút. V prvom sete Bieloruska prelomila súperke podanie ako prvá a viedla 4:2, no následne prehrala štyri hry za sebou. Do druhého setu mala obhajkyňa prvenstva lepší vstup, získala úvodné tri hry, keď vzala protivníčke servis v druhej a jeden brejk jej napokon stačil, aby vyrovnala na 1:1. Podobné to bolo aj v rozhodujúcom treťom sete. Sobolenková získala hneď v prvom geme podanie súperky, v šiestej hre odvrátila tri brejkbaly, v ôsmej jeden, aby napokon v desiatej premenila svoj tretí mečbal.
ženy - dvojhra - semifinále:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jessica Pegulová (USA-4) 4:6, 6:3, 6:4
Sobolenková sa predstaví vo finále vo Flushing Meadows tretíkrát v sérii, Pegulovej sa nepodarilo zopakovať minuloročnú finálovú účasť. Repríza súboja o titul spred roka trvala dve hodiny a päť minút. V prvom sete Bieloruska prelomila súperke podanie ako prvá a viedla 4:2, no následne prehrala štyri hry za sebou. Do druhého setu mala obhajkyňa prvenstva lepší vstup, získala úvodné tri hry, keď vzala protivníčke servis v druhej a jeden brejk jej napokon stačil, aby vyrovnala na 1:1. Podobné to bolo aj v rozhodujúcom treťom sete. Sobolenková získala hneď v prvom geme podanie súperky, v šiestej hre odvrátila tri brejkbaly, v ôsmej jeden, aby napokon v desiatej premenila svoj tretí mečbal.
ženy - dvojhra - semifinále:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jessica Pegulová (USA-4) 4:6, 6:3, 6:4