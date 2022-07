Prvou letnou posilou Manchestru United je Tyrell Malacia

Londýn 5. júla (TASR) - Holandský futbalový obranca Tyrell Malacia sa stal prvou letnou posilou Manchestru United. Bývalý hráč Feyenoordu Rotterdam podpísal s klubom z Old Trafford štvorročný kontrakt.



Malacia je odchovanec Feyenoordu, za rotterdamský tím odohral 136 zápasov, až 50 z nich v minulej sezóne. Tím Arneho Slota skončil v Eredivisie na treťom mieste a prebojoval sa do finále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom prehral s AS Rím.