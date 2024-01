Prvou posilou Spartaka Trnava je chorvátsky stredopoliar Krizmanič

Trnava 3. januára (TASR) - Spartak Trnava v stredu predstavil prvú posilu pred jarnou časťou Niké ligy. Klub sa dohodol s chorvátskym stredopoliarom Tomislavom Krizmaničom. Dvadsaťdvaročný stredopoliar je odchovanec Dinama Záhreb, kde prešiel mládežníckymi kategóriami a v rokoch 2019 a 2020 bol členom mužstva, ktoré sa dvakrát dostalo až do štvrťfinále mládežníckej Ligy majstrov. V druhom prípade sa gólom podieľal na vyradení Bayernu Mníchov v osemfinále. Informoval o tom oficiálny web Spartaka.



Za chorvátske mládežnícke reprezentačné výbery odohral dovedna 47 zápasov a v sezóne 2019/20 bol členom Dinama Záhreb, ktoré získalo majstrovský titul, hoci si ako 18-ročný mladík pripísal iba jeden štart. Sezónu 2022/23 strávil na hosťovaní v druholigovom chorvátskom celku NK Rudeš Záhreb. Po roku sa vrátil, no v uplynulom lete zmenil dres a jeseň odohral v NK Croatia Zmijavci. V tejto sezóne odohral 15 zápasov a od jarnej časti bude obliekať trnavský dres.



"Je to mladý, talentovaný futbalista, ktorý môže hrať na všetkých stredových pozíciách, aj pod hrotom. Tým, že prešiel akadémiou Dinama Záhreb, má veľmi dobré futbalové návyky. Dobre číta hru, má dobrý prvý dotyk a výbornú finálnu prihrávku. Je využiteľný do kombinácie a chceme mu dať šancu, aby sa ukázal v konkurencii nášho mužstva, a keď sa uchytí a presadí sa v najvyššej súťaži, tak sa mu zmluva predĺži na ďalšie obdobie,“ uviedol kouč Michal Gašparík.