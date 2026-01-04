< sekcia Šport
Prvou štvrťfinálovou dvojicou Afrického pohára je Mali a Senegal
Súperom Senegalu bude vo štvrťfinále Mali, ktoré zdolalo Tunisko 3:2 v jedenástkovom po remíze 1:1 v riadnom hracom čase a predĺžení.
Autor TASR
Rabat 4. januára (TASR) - Vyraďovacia fáza Afrického pohára národov v Maroku odštartovala osemfinálovým víťazstvom futbalistov Senegalu nad Sudánom 3:1. Jeden z favoritov na celkový triumf prehrával od 6. minúty, ešte do polčasu sa však dvakrát presadil stredopoliar Pape Gueye a otočil vývoj stretnutia. Tretí gól pridal 17-ročný krídelník Paríža St. Germain Ibrahim Mbaye.
Súperom Senegalu bude vo štvrťfinále (9. januára) Mali, ktoré zdolalo Tunisko 3:2 v jedenástkovom po remíze 1:1 v riadnom hracom čase a predĺžení. Vyhrať dokázalo napriek početnej nevýhode, v ktorej hralo od 26. minúty po vylúčení Woya Coulibalyho.
Africký pohár národov v Maroku - osemfinále:
Mali - Tunisko 1:1 pp (0:0, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m
Góly: 90+7. Sinayoko (z 11 m) - 88. Chaouat, rozh. jedenástka: Toure, ČK: 26. Coulibaly (Mali)
Senegal - Sudán 3:1 (2:1)
Góly: 29. a 45+3. P. Gueye, 77. Mbaye - 6. Abdallah
