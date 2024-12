PRVÝ ČÍŇAN V NHL: Kevin He podpísal zmluvu s Jets

Winipeg 17. decembra (TASR) - Hokejista Kevin He sa stal prvým Číňanom, ktorý podpísal zmluvu v NHL. Osemnásťročný krídelník sa dohodol na trojročnom nováčikovskom kontrakte s Winnipegom Jets s priemerným ročným zárobkom 975.000 amerických dolárov.



He hrá tretiu sezónu v tíme Niagara IceDogs v OHL. V tomto ročníku odohral 29 zápasov s bilanciou 23 gólov a 20 asistencií, v októbri sa stal kapitánom tímu. V tohtoročnom drafte do NHL si ho Jets vybrali v štvrtom kole zo 109. miesta.



Osemnásťročný útočník je iba druhý hráč narodený v Číne, ktorého draftovali do NHL. Adonga Songa si v roku 2015 vybral New York Islanders v šiestom kole z celkového 172. miesta. Informoval o tom portál nhl.com.