Prvý deň na šampionáte preveril najmä novinárov

Helsinki 11. mája (TASR) - Chaotické manévre pri akreditačnom procese privítali slovenských novinárov po prílete do dejiska MS v hokeji. Organizátori šampionátu v Helsinkách a Tampere nedali píšucim žurnalistom na akreditačnú kartu číslicu 5, ktorá ich oprávňuje na vstup do mixzóny. Všetko by sa malo vyriešiť v priebehu štvrtkového rána.



Redaktor TASR sa po príchode do arény Ice Hall a po absolvovaní všetkých procedúr chystal do tréningovej haly obzrieť si terén. Milá dobrovoľníčka ho nasmerovala dolu schodmi, keďže tréningová hala sa nachádza práve pod hlavnou arénou v podzemí. Nezabudla ho však upozorniť, že viac ako ku dverám ho nepustia, keďže mu na akreditácii chýba práve päťka, ktorá povoľuje vstup nielen do haly, ale aj do mixzóny.



Šéf celého akreditačného stánku v Helsinkách je zhodou okolností Slovák, ktorý mal tento proces na starosti aj na MS v Košiciach. Ten okamžite telefonátom do Tampere zmanažoval kompetentných, medzitým dorazil do stánku aj šéf novinárov z Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). V tomto okamihu dorazili pre akreditácie aj ďalší slovenskí novinári a všetkým po ich obdržaní chýbala číslica 5. Následne sa zistilo, že chyba je celoplošná, rovnaké problémy čakali aj na novinárov v Tampere.



Všetko sa malo vyriešiť v priebehu stredy, vo štvrtok by mali novinári dostať nové a už správne karty.



