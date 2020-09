Prvý duel Bratislava Capitals odložili, Bolzano hlási koronu

Bratislava 24. septembra (TASR) - Premiérový duel slovenského klubu iClinic Bratislava Capitals v medzinárodnej Ice Hockey League odložili na neurčito pre pozitívne testy na nový koronavírus v talianskom tíme HC Bolzano Foxes. Zápas sa mal odohrať v piatok 25. septembra o 17.30 h na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.



Capitals vo štvrtok večer informovali, že namiesto prvého súťažného zápasu v lige odohrajú prípravný duel so Slovanom Bratislava. "Je to šťastie v nešťastí. Na jednej strane nás mrzí, že nemôžeme odohrať prvý zápas v nadnárodnej súťaži, ale na druhej strane sme veľmi radi, že môžeme ponúknuť celému Slovensku prvé bratislavské derby v novodobej histórii Slovenska, pričom ďakujeme HC Slovan Bratislava a Marošovi Krajčimu za ústretovú a rýchlu reakciu," uviedol v tlačovej správe viceprezident klubu Dušan Pašek. Prípravný zápas bude naživo vysielať RTVS od 17.25 h.



"HC Bolzano Foxes informuje, že zajtrajší zápas s iClinic Bratislava Capitals je odložený na neurčito, pretože PCR testy, ktoré pravidelne podstupujú tím i zamestnanci, odhalil v kádri niekoľko pozitívnych prípadov COVID-19. Hráči sú bez príznakov, cítia sa dobre a sú podľa protokolu v izolácii. V priebehu nasledujúcich hodín a dní sa uskutočnia ďalšie testy a o ďalších krokoch rozhodneme po dohode so zodpovednými osobami ligy," uvádza sa v stanovisku na facebooku Bolzana.