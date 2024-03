Prvý hetrik Blackwella pomohol k výhre Chicaga nad Arizonou 7:4

výsledky:



Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 0:4, Minnesota Wild - Nashville Predators 4:3 pp, Carolina Hurricanes - Calgary Flames 7:2, Chicago Blackhawks - Arizona Coyotes 7:4. Anaheim Ducks - New York Islanders 1:6

New York 11. marca (TASR) - Hokejisti Chicaga Blackhawks zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL nad Arizonou Coyotes 7:4. Colin Blackwell strelil svoj prvý hetrik v kariére a Connor Bedard pridal dva góly a asistenciu. Calgary naďalej bez suspendovaného Martina Pospíšila prehralo na ľade Caroliny vysoko 2:7. Edmontonu zvíťazil na ľade Pittsburghu 4:0. Dvoma gólmi prispel k triumfu Oilers Darnell Nurse, Connor McDavid mal bilanciu 1+2.Carolinu potiahli za víťazstvom gólom a dvoma asistenciami Sebastian Aho a Andrej Svečnikov. Hurricanes vyhrali tretí duel po sebe a posunuli sa na štvrtú priečku na východe.V ďalšom stretnutí zvíťazila Minnesota doma nad Nashvillom Predators 4:3 po predĺžení. Tréner Wild John Hynes stiahol brankára Marca-Andreho Fleuryho v čase 3:30 v predĺžení a poslal na ľad štvrtého hráča. Jeho tím tak mal výhodu 4 proti 3 a využil ju už po 20 sekundách, keď rozhodol Matt Boldy. Pre Nashville to bola len druhá prehral v posledných 12 dueloch a obe prišli až po predĺžení.Anaheim prehral doma s New Yorkom Islanders vysoko 1:6. Gól a asistenciu zaznamenali Bo Horvat i Brock Nelson a hosťom pomohli ku šiestej výhre v sérii. Islanders sa tak posunuli na ôsme miesto v tabuľke Východnej konferencie.