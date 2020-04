Prvý nakazený hráč z Ligue 1 Sambia už dýcha bez pomoci prístrojov

Paríž 25. apríla (TASR) - Zdravotný stav Juniora Sambiu sa po hospitalizácii s ochorením COVID-19 zlepšuje, futbalista HSC Montpellier už dýcha bez pomoci prístrojov.



Sambia je prvý hráč z francúzskej Ligue 1, ktorý sa nakazil novým koronavírusom. Dvadsaťtriročného stredopoliara hospitalizovali s dýchacími problémami už v utorok, prvý test na COVID-19 mal negatívny výsledok, no druhý z piatka už potvrdil ochorenie. Následne ho uviedli do umelého spánku. "V sobotu večer prišli z nemocnice pozitívne správy. Pacient dýcha bez pomoci prístrojov," informoval portál lequipe.fr. Montpellier už vo štvrtok informoval o tom, že jedného z jeho hráčov hospitalizovali, no neuviedol jeho meno a ani príčinu.



Vo Francúzsku sú prerušené všetky futbalové súťaže od 8. marca, vedenie Ligue 1 by chcelo obnoviť sezónu v júni. Všetko však záleží od rozhodnutia vlády. Pred Sambiom mal z futbalistov v krajine pozitívny nález Kórejčan Hyun-Jun Suk z druholigového ES Troyes. Informovala agentúra SID.



Vo Francúzsku evidovali v sobotu o 19.30 SELČ takmer 160-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a vyše 22.000 mŕtvych. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už takmer 2,9 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 201.000 osôb.