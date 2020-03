Prvý prípad nákazy potvrdil už aj Brighton, meno hráča nezverejnili

Londýn 26. marca (TASR) - Nemenovaný hráč anglického futbalového klubu Brighton & Hove Albion mal pozitívny nález na koronavírus, no je v poriadku. Vo štvrtok to vyhlásil výkonný riaditeľ klubu Paul Barber.



Test podstúpili dokopy traja hráči tímu, ktorí vykazovali symptómy nového koronavírusu Covid-19, no len jeden bol pozitívny. "Testy sme robili, až keď sa objavili príznaky ochorenia a pacient momentálne dostáva starostlivosť, ktorú potrebuje," uviedol Barber. Klub momentálne netrénuje a hráči sa pripravujú individuálne v domácom prostredí.



Vo Veľkej Británii evidujú vyše 11.600 ľudí nakazených novým koronavírusom, ktorý si vyžiadal 578 obetí. Celosvetovo je v 198 krajinách/regiónoch potvrdených už viac ako 520.000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, vyše 23.500 ľudí mu podľahlo.