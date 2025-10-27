< sekcia Šport
Prvý tréner slovenskej reprezentácie J. Šupler oslavuje 75 rokov
Medzi najbolestnejšie momenty svojej dlhoročnej trénerskej kariéry zaradil prehru s Ruskom vo štvrťfinále ZOH 1994 v Lillehammeri.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Ako tréner priviedol Július Šupler slovenský národný tím z C do A-kategórie MS v najkratšom možnom čase. S Duklou Trenčín získal v sezóne 1991/1992 federálny titul a na zimných olympijských hrách v Lillehammeri 1994 sa s reprezentáciou dostal do štvrťfinále. Slovenský titul dosiahol so Slovanom Bratislava a v zámorí pôsobil ako asistent v tíme WHL Portland Winter Hawks, s ktorým vyhral Memorial Cup. V Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) viedol Dinamo Riga, CSKA Moskva či Donbass Doneck. Legendárny tréner a člen Siene slávy slovenského hokeja (SSSH) bude mať v pondelok 27. októbra 75 rokov.
Július Šupler sa narodil 27. októbra 1950 v Poprade. Hráčsku kariéru začal v rodnom meste, odkiaľ prešiel do Liptovského Mikuláša. V rokoch 1970-1972 si obliekal dres Slovana Bratislava, potom do roku 1976 hájil farby VSŽ Košice. Prvé trénerské skúsenosti začal zbierať ako 28-ročný v Poprade, kde najprv viedol mládežníkov. V rokoch 1985-1987 trénoval hlavný tím "kamzíkov", ktorých priviedol na druhé miesto vo vtedajšej 1. Slovenskej národnej hokejovej lige (SNHL). Poprad vymenil za Liptovský Mikuláš, s ktorým už v druhej sezóne vyhral 1. SNHL.
Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa presunul na západ Slovenska do Dukly Trenčín. Ako jej hlavný kormidelník s ňou v sezóne 1991/1992 získal československý titul, keď vo finále zdolala Dukla český tím HC Škoda Plzeň. Asistenta mu robil František Hossa a jeho pokyny dodržiavali budúce hviezdy slovenského hokeja ako Róbert Švehla, Ľubomír Sekeráš, Žigmund Pálffy, Miroslav Hlinka, Branislav Jánoš, Róbert Petrovický, Ľubomír Kolník či Ján Pardavý.
Po úspechu s Duklou prijal ponuku z Košíc, ale v roku 1993, keď zaniklo Československo, ho čakala väčšia výzva. Stal sa prvým hlavným trénerom novovznikajúcej hokejovej reprezentácie Slovenska, ktorá sa po rozdelení Československa ocitla v C-kategórii majstrovstiev sveta.
Ešte predtým, ako národný tím doviedol z "céčka" do "áčka" v expresne krátkom čase, sa s reprezentáciou predstavil na zimných olympijských hrách v Lillehammeri. Národný tím pod jeho vedením pripravil pre slovenských fanúšikov nezabudnuteľné chvíle. Šuplerov tím s kapitánom Petrom Šťastným vyhral základnú B-skupinu pred Kanadou, Švédskom a USA. Vo štvrťfinále sa Slovensko stretlo s Ruskom a po skončení riadneho hracieho času svietil na tabuli stav 2:2. Do konca predĺženia zostávalo 81 sekúnd, keď slovenského brankára prekonal ruský útočník Alexander Vinogradov.
V ďalšom zápase Slováci zdolali Nemecko 6:5 gólom Ota Haščáka v predĺžení, ale v súboji o 5. miesto podľahli Česku 1:7. Najproduktívnejším hráčom sa stal Žigmund Pálffy s desiatimi bodmi (3+7) a najlepším strelcom Miroslav Šatan s deviatimi gólmi.
Po olympiáde čakali slovenskú reprezentáciu a Šuplera boje v C-kategórii majstrovstiev sveta v Poprade a Spišskej novej Vsi. Tie jeho zverenci zvládli a v roku 1994 postúpili do B-kategórie MS. Slovensko turnaj v Bratislave vyhralo a stalo sa účastníkom A-kategórie. „Nás všetkých dookola naštartovala nespravodlivosť, že nás odsunuli až do céčka. Postup bol výsledkom neuveriteľnej spolupatričnosti a pravého športového hnevu z celej veci. Chceli sme dokázať, že nám ublížili. Bola to motivácia ako hrom. Hráči sa veľmi chceli ukázať, chceli pomôcť Slovensku. Mali sme obrovskú podporu funkcionárov a ľudí, ktorí sa pohybovali okolo hokeja. Nezažil som v tom čase jediného novinára, ktorý by bol neprajný. Niektorí ľudia nám síce neverili, čakali, čo sa stane, ale napokon sme dokázali postúpiť s veľkou podporou fanúšikov či politických špičiek," uviedol Šupler pre TASR.
Medzi svetovou elitou sa Slováci prvýkrát predstavili na svetovom šampionáte v roku 1996 vo Viedni. Reprezentácia obsadila 10. miesto a Šupler skončil na lavičke národného tímu. Prijal ponuku zo zámoria a na dva roky sa upísal tímu kanadsko-americkej WHL Portland Winter Hawks, s ktorým vyhral Memorial Cup. „Po MS som sa obzeral po nejakom angažmáne. Bol som v tom čase stále mladý tréner a zrazu prišla ponuka. Musím sa priznať, že mi k nej pomohol aj Peter Bondra. Ja som bol v zámorí párkrát aj predtým, či už s mužstvami, ale aj na stáži. V mojom živote bol kontakt s NHL výnimočný, ale bolo to veľké obohatenie. Portland je aj dnes klub na vysokej úrovni, s veľmi dobrou organizáciou práce. Z jeho liahne hrá dnes 7-8 hráčov v profilige, ktorých som trénoval aj ja, keď som tam pôsobil ako asistent," povedal Šupler.
V sezóne pred miléniom pôsobil v pražskej Sparte. V ročníku 1999/2000 viedol bratislavský Slovan, s ktorým vybojoval slovenský titul.
Do lotyšského klubu Dinamo Riga prišiel Šupler prvýkrát v roku 2002 a s tímom následne vyhral tri národné tituly. Trénoval aj ruský tím Lokomotiv Jaroslavľ a viedol aj bieloruské Dinamo Minsk.
Na post reprezentačného trénera Slovenska sa Šupler vrátil v roku 2006. Pod jeho vedením sa národný tím predstavil na MS v Moskve 2007, kde obsadil 6. miesto, keď podľahol vo štvrťfinále Švédsku.
Pod Šuplerovým vedením hrala slovenská reprezentácia ešte aj na MS v Kanade 2008. Mužstvo nepostúpilo zo základnej skupiny a v zápasoch o udržanie v A-kategórii zdolalo Slovinsko 5:1 a 4:3 po samostatných nájazdoch a obsadilo 13. miesto.
Po reprezentačnej trénerskej anabáze odišiel v roku 2008 do novovzniknutej KHL, kde pôsobil v Diname Riga (2008–2011), CSKA Moskva (2011/2012) a Donbase Doneck (2012/2013). Ďalším pôsobiskom Šuplera bol HKM Zvolen, ktorý viedol v rokoch 2013/2014.
V júli v roku 2018 síce podpísal zmluvu s Donbasom Doneck, ale svoje pôsobenie v ukrajinskom klube ukončil už v októbri toho istého roku zo zdravotných dôvodov. Ešte predtým pôsobil v roku 2017 pri reprezentácii Slovenska ako konzultant pri trénerovi Zdenovi Cígerovi na MS v nemeckom Kolíne.
V roku 2015 krátko viedol popradských dorastencov a v uplynulej sezóne si ešte vyskúšal pozíciu konzultanta v lotyšskom tíme Liepaja.
Pri príležitosti uvedenia do Siene slávy SZĽH v roku 2019 Július Šupler uviedol: „Odhadujem, že počas mojej trénerskej kariéry prešlo mojimi rukami 1200 ľudí. Bolo to krásne, mal som to šťastie, že som mohol robiť hokej, ktorý milujem. Moja manželka mi hovorí, že moje hobby je zároveň mojou prácou. Čo môže byť krajšie.“
