Prvý tréning na zjazd žien zrušili pre silné sneženie

Domy a autá sú pokryté snehom počas sneženia pred začiatkom Zimnej olympiády Miláno - Cortina 2026 v Cortine d'Ampezzo 4. februára 2026. Foto: TASR/AP

V zjazde žien majú štartovať aj slovenské reprezentantky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 4. februára (TASR) - Organizátori zimných olympijských hier zrušili štvrtkový prvý meraný tréning na zjazd žien v Cortine d'Ampezzo. Dôvodom je husté sneženie.

„Vzhľadom na prebiehajúce sneženie a zajtrajšiu (štvrtkovú) predpoveď počasia sa prvý tréning neuskutoční,“ uviedli organizátori vo vyhlásení, z ktorého v stredu citovala agentúra AFP.

Pred nedeľným zjazdom žien (11.30 h), ktorý otvorí súťažný program v alpskom lyžovaní na ZOH 2026, mali pretekárky pôvodne absolvovať tri tréningy. Prvý sa mal konať na zjazdovke Olimpia delle Tofane vo štvrtok. Ďalšie dva tréningy - v piatok a sobotu - sú stále naplánované, ale predpoveď počasia v Dolomitoch na najbližšie dni hlási ďalšie sneženie.

