Prvý triumf Bielorusky Solovej, P. Fialková v šprinte na 34. mieste

Svetový pohár v Hochfilzene - šprint

ženy (7,5 km):

1. Hanna Solová (Biel.) 20:44,4 min (0 trestných okruhov),

2. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +46,8 s (2),

3. Marte Olsbuová Röiselandová +50,3 (0),

4. Ida Lienová (obe Nór.) +52,5,

5. Hanna Öbergová (Švéd.) +56,5 (2),

6. Tiril Eckhoffová (Nór.) +1:07,2 min (1),

7. Lisa Vittozziová (Tal.) +1:07,4 min (1),

8. Dzinara Alimbekavová (Biel.) +1:08,0 min (1),

9. Baiba Bendiková (Lot.) +1:12,3 min (1),

10. Vanessa Hinzová (Nem.) +1:18,5 (0),... 34. Paulína FIALKOVÁ +2:04,5 (2), 62. Ivona FIALKOVÁ +2:48,3 (4), 106. Mária REMEŇOVÁ (všetky SR) +4:38,0 (3)

Hochfilzen 10. decembra (TASR) - Bieloruska Hanna Solová si pripísala premiérové prvenstvo vo Svetovom pohári biatlonistiek, keď v piatok triumfovala v šprinte v rakúskom Hochfilzene. Aj zásluhou čistej streľby mala v cieli pohodlný náskok 46,8 sekundy pred Francúzskou Justine Braisazovou-Bouchetovou a 50,3 sekundy pred treťou Nórkou Marte Olsbuovou Röiselandovou, ktorá sa posunula do čela bojov o veľký krištáľový glóbus.Slovenská reprezentantka Paulína Fialková zaznamenala najlepšie vystúpenie v sezóne, patrilo jej konečné 34. miesto, keď na každej z dvoch položiek minula jeden terč a do cieľa prišla s mankom 2:04,5 min. Druhýkrát v ročníku si pripísala body do SP. Ivone Fialkovej o 2,5 sekundy ušla miestenka v stíhacích pretekoch, keď jej patrilo 62. miesto po jednej chybe v ľahu a troch v stoji. Celkovo štyrikrát minula aj Mária Remeňová a obsadila 106. priečku.Solová mala doteraz v kariére na konte tri umiestnenia na 3. priečke, jedno z nich prišlo v predchádzajúcom šprinte vo švédskom Östersunde. Braisazová-Bouchetová si zapísala najlepší výsledok v sezóne, celkovo má na konte 11 umiestnení na pódiu. Röiselandová nadviazala na triumf zo stíhačky v Östersunde a prevzala si žltý dres od domácej Lisy Theresy Hauserovej, ktorej patrilo v piatok až 26. miesto.