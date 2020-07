Prvý volejbalový turnaj ovládli Ludha s Nemcom a Eleková so Šipošovou

Summer Beach Tour 2020 (M-SR v pláž. volejbale) - Bratislava-Patrónka (kat. B) - sobota:

MUŽI



Finále: Marek Ludha, Ľuboš Nemec (1.) - Patrik Pokopec, Tomáš Patúc (2.) 2:0 (16, 18)



O 3. miesto: Ondrej Hruboška, Lukáš Legutký (6.) - Marek Jány, Tomáš Halanda (10.) 2:1 (14, -17, 9)

ŽENY



Finále: Eva Eleková, Ľubica Šipošová (2.) - Viktória Mézesová, Lesia Slezáková (5.) 2:0 (11, 11)



O 3. miesto: Barbora Tokošová, Jana Šimanicová (3.) - Kristína Harmanová, Zuzana Reginová (1.) - bez boja, Harmanová a Reginová nenastúpili pre zranenie

Bratislava 5. júla (TASR) - Tohtoročná séria majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale "Summer Beach Tour 2020" odštartovala v sobotu prvým podujatím kategórie "B" v Bratislave na Patrónke. Zlaté medaily si napokon odniesli favorizované dvojice - medzi mužmi najvyššie nasadení Marek Ludha s Ľubošom Nemcom a u žien turnajové dvojky Eva Eleková s Ľubicou Šipošovou. Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Víťazné páry, ktoré boli na turnaji nasadené priamo do osemfinále, nestratili na ceste k celkovému triumfu ani set a zvíťazili vo všetkých štyroch súbojoch vyraďovačky. Ludha spolu s Nemcom, majstrom Slovenska z uplynulých troch rokov, si vo finále poradili 2:0 (16, 18) s nasadenými dvojkami Patrikom Pokopcom a Tomášom Patúcom. Bronz si vybojovali Ondrej Hruboška a Lukáš Legutký po výhre 2:1 nad Marekom Jánym a Tomášom Halandom.Na turnaji štartovalo aj viacero zaujímavých mien z halového volejbalu - úradujúci Volejbalista roka Peter Michalovič, predchádzajúci víťazi ankety František Ogurčák a Jakub Joščák, rekordér v počte reprezentačných štartov Juraj Zaťko či Šimon Krajčovič.V ženskom finále zúročili Eleková so Šipošovou, obe bývalé majsterky Slovenska, svoje skúsenosti a zvíťazili hladko 2:0 (11, 11) nad Viktóriou Mézesovou a Lesiou Slezákovou, ktoré predtým v semifinále vyradili najvyššie nasadený pár Kristína Harmanová, Zuzana Reginová. Bronz napokon bez boja získali Barbora Tokošová s Janou Šimanicovou.Tohtoročnú sériu tvorí deväť zastávok po celom Slovensku - tri turnaje kategórie A, päť turnajov kategórie B a finále. Od prvého júlového víkendu až do záveru augusta sa odohrá každý týždeň jeden turnaj.Po turnaji na Patrónke bude Summer Beach Tour v júli pokračovať v Košiciach, Lieskovci pri Zvolene a opäť v Košiciach. V auguste sú na programe zastávky v Skalici, Prešove, Ružomberku a Strážskom a finálový turnaj v Bratislave na Draždiaku (29. - 30. 8.). Obhajcami majstrovských titulov z minulého roka sú Ľuboš Nemec, Michal Kollár, Eva Eleková a Silvia Poszmiková.