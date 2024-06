PRVÝ ZÁPAS NA EURO: Domáci na Škótov s najstarším tímom od roku 2000

Predpokladané zostavy:



Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündoan, Wirtz (Sané) - Havertz ((Füllkrug)



Škótsko: Gunn - Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson - Christie (McGregor), Gilmour, McTominay, McGinn - Shankland (Adams).







Piatok, 14. júna 21.00



A-skupina, 1. kolo, rozhodca Clement Turpin (Fr.)



Allianz Arena (Mníchov)



Mníchov 13. júna (TASR) - Klasické štartovacie otázniky v očakávaní prvého zápasu futbalových majstrovstiev Európy v Nemecku premieňajú na bodky "papierové" východiská. Domáci výber si v pozícii veľkého favorita ani nemohol pripustiť iný než trojbodový cieľ, teda verejnosťou prevažne očakávané víťazstvo nad Škótskom. Zápas A-skupiny v Mníchove je na programe v piatok od 21.00.Niežeby Škóti nemali vo svojich radoch hviezdy. Scott McTominay (ManUnited) a Andy Robertson (Liverpool) hrajú v anglických veľkokluboch, Billy Gilmour (Brighton) a John McGinn (Aston Villa) pôsobia v silných kluboch druhého sledu Premier League. To je ohromná sila v strede poľa, keďže aj pôsobenie krajného obrancu Robertsona sa dá do veľkej miery predpokladať vyššie v poli. Určujú to dva faktory - škótsky betón v reťazci 5-4-1 a plastický herný systém súpera. Robertson je z klubu i v reprezentácii zvyknutý podporovať útok a to isté platí aj pre jeho náprotivka Jushuu Kimmicha. Zľava by mal hrať aj mimoriadny pracovitý a univerzálny McGinn, takže sa na tejto strane črtá obojsmerná ofenzívna diaľnica.Predsa by však na nej mal jazdiť najmä domáci "šporťák". Nemci disponujú rýchlym a technicky špičkovým predkom s centrálne uloženým motorom značky Toni Kross - Ilkay Gündogan. Obnovu domáceho futbalového monopostu paradoxne zariaďuje Robert Andrich, čochvíľa tridsiatnik zrejme nastúpi od začiatku na svoj iba šiesty zápas za hlavnú reprezentáciu, ale trénerov presvedčil vo skvelej sezóne Bayeru Leverkusen i v dvoch prípravných zápasoch pred ME. Z majstrovského tímu bude na štarte aj stopér Jonathan Tah a minimálne v priebehu zápasu by mal do deja zasiahnuť aj ich ofenzívny spoluhráč Florian Wirtz. Ináč osvedčené štruktúry najmä s borcami Bayernu Mníchov a Realu Madrid, pričom Kroos sa v poslednom zápase svojho tímu na domácom šampionáte rozlúči s triumfálnou vrcholovou kariérou.Tréner Julian Nagelsmann naozaj vsádza na celkové futbalové skúsenosti a môže sa stať že v piatok na ihrisko vybehne najstaršia nemecká jedenástka od roku 2000. V predpokladanej základnej zostave by vekový priemer predstavoval okolo 28-29 rokov. Toto číslo determinujú služobne najskúsenejší brankár Manuel Neuer (38), Kroos (34), Gündogan (33) a obranca Antonia Rüdiger (31). Štart brankára Neuera nebol úplne istý, aj keď Nagelsmann na štvrtkovom tréningu nemeckým médiám naznačil, že mu najviac dôveruje. A naznačil aj viac:Škótsky formát je nachystaný bez špekulácií a postavený práve na spomínanej kvalite zálohy. Výraz jej dáva z tvrdej defenzívy vychádzajúci McTominay, ktorý má akurátny inštinkt strelca. Do 16-ky súpera okrem štandardiek nezamieri až tak často, napriek tomu dal v uplynulej sezóne viacero dôležitých gólov United i národného tímu. Zhodne po sedem, pričom v škótskom drese a mu to podarilo v 8 zápasoch kvalifikačného cyklu, čo je fantastická výslednica. Dal napríklad oba góly vo víťaznom zápase nad Španielskom. Zaujímavé je, že aj v kvalifikácii ME 3-gólový McGinn má oveľa lepší strelecký priemer ako v klube Aston Villa a keď na to vraj tréner Unai Emery poukázal, hráč mu podľa článku AP odpovedal: "Tréner Škótska vskutku necháva svojich stredoliarov tvoriť veľa dopredu a striedať sa v krídelných i podhrotových pozíciách, čo súvisí s menšou zakončovacou kvalitou klasických útočníkov. Ale v uplynuleom období sa vcelku dobre ukazoval Lawrence Shankley z domácej ligy, takže s podporou minimálne trojice (aj Gilmour) záložníkov má mužstvo solídny ofenzívny kocept." tvrdí škótsky hrot odhodlane napriek tomu, že v ťažkej skupine bude jeho tím čeliť aj Švajčiarsku a Maďarsku: