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Štvrtok 20. august 2026
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Prvý zápas PSG v lige preložili do Rennes kvôli stavu trávnika

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Duel PSG proti Rennes sa mal uskutočniť v nedeľu 23. augusta v Parku princov.

Autor TASR
Paríž 19. augusta (TASR) - Úvodný zápas futbalistov Paríža St. Germain v novej sezóne Ligue 1 proti Rennes preložili na pôdu súpera pre zlý stav domáceho ihriska PSG. Vedenie francúzskej ligy v oficiálnom vyhlásení uviedlo, že súčasný stav trávnika neumožňuje zaručiť bezpečnosť hráčov.

Duel PSG proti Rennes sa mal uskutočniť v nedeľu 23. augusta v Parku princov. Dátum ani čas sa nezmenili, zmenou prešlo iba dejisko. „Najnovšia vlna horúčav prudko urýchlila zhoršovanie stavu ihriska v Parku princov, ktoré je teraz vážne poškodené,“ uviedol PSG v oficiálnom vyhlásení, v ktorom dodal, že pred zápasom proti AS Monaco (4. septembra) by mala nastať výmena trávnika. Informovala o tom agentúra AFP.
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