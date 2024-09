Prvýkrát od roku 2003 nie sú Messi a Ronaldo nominovaní na Zlatú loptu

Paríž 5. septembra (TASR) - Prvýkrát od roku 2003 neboli Lionel Messi ani Cristiano Ronaldo zaradení do nominácie na Zlatú loptu. Argentínsky útočník a osemnásobný víťaz získal trofej vlani, čím vylepšil svoj vlastný rekord. Na 30-člennom zozname futbalistov, ktorí môžu získať tohtoročnú prestížnu cenu, nefiguruje druhýkrát za sebou Portugalčan Ronaldo, päťnásobný víťaz ankety. Medzi favoritov patrí trojica Vinicius Junior, Jude Bellingham a Toni Kroos z Realu Madridu.



Tridsaťsedemročný Messi si nevybojoval miesto aj napriek tomu, že v júli získal s Argentínou ďalší titul na Copa America. Hviezda Interu Miami z MLS chýbala medzi nominovanými aj pred dvoma rokmi, keď si ocenenie prevzal Karim Benzema. Brazílsky útočník Vinicius Junior je jedným zo šiestich členov madridského tímu, ktorí pomohli "bielemu baletu" k zisku rekordného 15. titulu v Lige majstrov a triumfu v La Lige. Ďalšími sú Bellingham, Dani Carvajal, Kroos, Antonio Rüdiger a Federico Valverde. V nominácii figuruje aj Kylian Mbappe, ktorý v lete odišiel z Paríža Saint-Germain do Realu.



Na zozname je aj nórsky kanonier Erling Haaland z Manchestru City. Zároveň aj Harry Kane, útočník Anglicka a Bayernu Mníchov. Tridsaťjedenročný útočník strelil vo svojej premiérovej sezóne v nemeckej Bundeslige 36 gólov a prevzal si Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca európskych ligových súťaží za sezónu 2023/2024.



Partnerom francúzskeho magazínu France Football pri organizácii ankety je Európska futbalová únia UEFA. Magazín France Football prvýkrát predstavil Zlatú loptu pre mužov v roku 1956 a v roku 2018 pridal aj ženskú cenu. UEFA sa stala partnerom magazínu, pomáha pri marketingu podujatia a organizácii ceremoniálu v Paríži.



Medzi nové ocenenia patria kategórie pre najlepšieho trénera mužov a žien. Favoritom je Xabi Alonso, ktorý doviedol Bayer Leverkusen k historickému zisku titulu v Bundeslige. K ďalším patria Carlo Ancelotti z Realu Madrid a Luis de la Fuente, ktorí Španielov priviedol k triumfu na ME. Výsledky ankety o Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sezóny slávnostne vyhlásia 28. októbra v Paríži. Informovala o tom agentúra AFP.