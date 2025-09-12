Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prvými finalistami na ME sú Nemeckí basketbalisti, Fínov zdolali 98:86

Nemeckí fanúšikovia povzbudzujú svoj tím počas semifinálového zápasu Majstrovstiev Európy v basketbale medzi Nemeckom a Fínskom v Riga Arene v Rige, Lotyšsko, v piatok 12. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Úradujúci majstri sveta a bronzoví medailisti z uplynulého európskeho šampionátu tak môžu zopakovať svoje vystúpenie z predošlých MS, kde si vybojovali zlato bez jediného zaváhania.

Autor TASR
Riga 12. septembra (TASR) - Nemeckí basketbalisti sa stali prvými finalistami majstrovstiev Európy. V piatkovom semifinále potvrdili úlohu favorita a Fínov zdolali v Rige 98:86. Nemci si zahrajú finále európskeho šampionátu tretíkrát v histórii, s 26 bodmi a 12 asistenciami k tomu najviac prispel Denis Schröder.

ME v basketbale - semifinále:

Nemecko - Fínsko 98:86 (61:47)

Najviac bodov: Schröder 26 (12 asistencií), Wagner 22, da Silva 13 - Nkamhoua 21, Markkanen 16, Jantunen a Muurinen po 12
