Prvými semifinalistami Konferenčnej ligy sú Fiorentina a Betis Sevilla

Konferenčná liga - odvetné zápasy štvrťfinále:



ACF Fiorentina - NK Celje 2:2 (1:0)



Góly: 37. Mandragora, 67. Kean - 54. Matko, 65. Nemanič. Rozhodca: Pinheiro (Portug.)



/prvý zápas - 2:1, Fiorentina postúpila do semifinále/







Jagiellonia Bialystok - Betis Sevilla 1:1 (0:0)



Góly: 81. Churlinov - 78. Bakambu. Rozhodca: Turpin (Fr.)



/prvý zápas - 0:2, Betis Sevilla postúpil do semifinále/

Bratislava 17. apríla (TASR) - Futbalisti talianskej ACF Fiorentina postúpili do semifinále Konferenčnej ligy, v odvetnom štvrťfinálovom stretnutí uhrali so slovinským Celje remízu 2:2. Medzi najlepšie kvarteto sa prebojovala aj španielska Betis Sevilla, stačila jej na to remíza 1:1 na trávniku poľskej Jagiellonie Bialystok.Minuloročný finalista neponechal nič na náhodu a z viacerých gólových šancí dokázali potešiť domácich fanúšikov v 37. minúte, keď strelecký účet stretnutia otvoril Rolando Mandragora. Po prestávke sa však karta obrátila a dianie na trávniku udávalo Celje. Územná prevaha priniesla za 11 minút obrat, najskôr skóroval Aljoša Matko a do vyrovnaného skóre dvojzápasu poslal štvrťfinálový duel Klemen Nemanič. Fiorentina okamžite zareagovala v priebehu približne dvoch minút, gól Moiseho Keana musel potvrdiť systém VAR. Domáci mohli napokon v odvete aj vyhrať, ale až dvakrát prerušilo ich gólovú radosť ofsajdové postavenie strelca.Bialystok musel doháňať v odvete dvojgólové manko a miernu nádej dal v nadstavenom čase prvého polčasu Kristoffer Hansen, ale VAR napokon zrušil jeho gól pre ofsajd. Betis si v ďalšom priebehu skúsene kontroloval dianie na trávniku a svojho štvrťfinálového rivala nielenže dlho nepustil do žiadneho výraznejšieho tlaku, ale ani do šance. V 78. minúte sa mu podarilo rozvlniť domácu sieť zásluhou Cedrica Bakambua. Jagiellonia okamžite reagovala, z prvej strely na bránku sa presadil Darko Churlinov, ale viac už v odvete nedokázala urobiť.