PSG a Barcelona v odvetách prehrali, ale postúpili, hetrik Guirassyho

odvetné zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:



FC Aston Villa - Paríž St. Germain 3:2 (1:2)



Góly: 35. Tielemans, 55. McGinn, 58. Konsa - 11. Hakimi, 28. Mendes. Rozhodcovia: Sanchez - Cabanero, Prieto (všetci Šp.), ŽK: McGinn (Aston Villa).



Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, P. Torres, Digne (76. Maatsen) - Onana (67. Ramsey), Kamara - Tielemans (88. Barkley), McGinn (66. Asensio), Rogers - Rashford (76. Watkins)



PSG: Donnarumma - Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes - Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Barcola (61. Doue), Dembele, Kvaracchelija



/prvý zápas: 1:3, do semifinále postúpil PSG/







Borussia Dortmund - FC Barcelona 3:1 (1:0)



Góly: 11., 50. a 76. Guirassy (prvý z 11 m) - 54. Bensebaini (vl.). Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Nmecha - de Jong.



Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Couto (76. Brandt), Gross, Nmecha (64. Reyna), Svensson - Adeyemi (78. Gittens), Guirassy, Beier (65. Duranville)



Barcelona: Szczesny - Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin - Gavi (59. Pedri), de Jong, Fermin Lopez (71. Garcia) - Yamal (71. F. Torres), Lewandowski (86. Dani Olmo), Raphinha



/prvý zápas: 0:4, do semifinále postúpila Barcelona/

Bratislava 15. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain a FC Barcelona sa prebojovali do semifinále Ligy majstrov. Francúzsky šampión síce prehral v odvetnom štvrťfinálovom zápase na pôde Aston Villy 2:3, ale tešil sa z postupu, keďže v prvom dueli zdolal doma účastníka anglickej Premier League 3:1. Barcelona si po suverénnom triumfe 4:0 v úvodnom stretnutí s Dortmundom mohla dovoliť v utorok aj prehru 1:3 na ihrisku Borussie. Nemeckému tímu nestačil ani hetrik Serhoua Guirassyho.Aston Villa v úvode viackrát pohrozila, no skóre otvorili Parížania. V 11. minúte potiahli rýchlu kontru po ľavej strane cez Barcolu, ktorý hľadal v šestnástke Dembeleho, loptu dokázal vyraziť brankár Martinez iba na Hakimiho, ktorý ju upratal do siete - 0:1. Domáci odpovedali šancou Paua Torresa, ktorú zneškodnil Donnarumma. Hosťom sa v 27. minúte vydaril ďalší rýchly protiútok, na 2:0 zvýšil po prihrávke Dembeleho Mendes, ktorý obtrel svoju strelu o pravú žrď. Aston Villa reagoval zvýšenou ofenzívou. V 35. minúte znížila na 1:2, keď Tielemansovu strelu tečoval hruďou do vlastnej brány Pacho. V druhom polčase pokračovali domáci v nápore, nádejnú akciu nedotiahol do konca Rashorfd. Na druhej strane Dembeleho gól, keď z úniku preloboval Martineza, neplatil pre ofsajd. V 55. minúte sa anglický tím dočkal vyrovnania, individuálnu akciu zakončil parádnou strelou pod brvno McGinn, opäť ju jemne tečoval Pacho. Donnarumma vzápätí zlikvidoval nebezpečnú strelu Rashforda. Villa stupňovala svoj tlak, Rashford prešiel cez dvoch protihráčov a po jeho spätnej prihrávke Konsa napálil loptu presne k žrdi - 3:2. Donnarumma bol v „ohni“, ukradol druhý gól Tielemansovi a v 70. minúte vybehnutím zmaril aj šancu Asensia. Na opačnej strane Dembele neprepálil Martineza. Aston Villa potrebovala na predĺženie streliť ešte jeden gól, napriek enormnej snahe sa jej ho už nepodarilo dosiahnuť. PSG je tak medzi najlepšou štvoricou, v semifinále sa stretne s víťazom dvojzápasu Real Madrid - Arsenal, v prvom zápase "Gunners" zdolali obhajcu trofeje 3:0.Borussia sa od úvodu rázne chopila úlohy zmazať štvorgólové manko a už v 11. minúte sa ujala vedenia. Brankár Szczesny fauloval prenikajúceho Grossa a nariadený pokutový kop premenil Guirassy. O pár minút neskôr sa Gross dostal do úniku a prekonal Szczesného, ale gól neplatil pre ofsajd. Brankár hostí si v 38. minúte poradil aj so zakončením Adeyemiho. Hráči Barcelony sa postupne osmelili, viac si podržali loptu a vytvorili si aj dobrú šancu, pred Raphinhom zakročil Kobel. Dortmund zvýšil v druhom dejstve aktivitu, Adeyemi s Grossom ešte pohoreli na Szczesnom, ale v 50. minúte dokázal centrovanú loptu vrátiť na päťku Bensebaini a Guirassy zblízka hlavou zvýšil na 2:0. Nádeje Borussie schladili hostia už o štyri minúty neskôr, keď si prudký center Fermina Lopeza nešťastne zrazil do vlastnej brány Bensebaini. Dvojgólový náskok vrátil domácim Guirassy, ku ktorému sa odrazila lopta v šestnástke a prudkým zakončením skompletizoval hetrik. Striedajúcemu Brandtovi potom radosť z gólu zmaril ofsajd. Domáci už ďalší zásah nepridali, v súčte dvojzápasu zaostali za súperom o dva góly. Barcelona prvýkrát v tomto kalendárnom roku našla premožiteľa, doteraz ťahala sériu 24 zápasov bez prehry. Napriek tomu slávila postup, v boji o finále narazí na úspešnejšieho z dvojzápasu medzi Interom Miláno a Bayernom Mníchov, v prvom dueli vyhral taliansky šampión v bavorskej metropole 2:1.