PSG a Botafogo postúpili z „béčka“ do osemfinále, Atletico skončilo

MS klubov FIFA



B-skupina:



/Pasadena/



Atletico Madrid - Botafogo RJ 1:0 (0:0)



Gól: 87. Griezmann







/Seattle/:



Seattle Sounders - Paríž St. Germain 0:2 (0:1)



Góly: 35. Kvaracchelia, 66. Hakimi



/A. Rusnák (Seattle) hral do 72. minúty/







tabuľka:



1. Paríž St. Germain 3 2 0 1 6:1 6*



2. Botafogo RJ 3 2 0 1 3:2 6*



----------------------------------------



3. Atletico Madrid 3 2 0 1 4:5 6



4. Seattle Sounders 3 0 0 3 2:7 0







* - postup do osemfinále

Pasadena/Seattle 24. júna (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain a Botafogo RJ postúpili do osemfinále MS klubov v USA. Úradujúci víťaz Ligy majstrov zdolal v Seattli domáci tím v zostave so slovenským stredopoliarom Albertom Rusnákom 2:0 a vyhral B-skupinu. Druhú postupovú priečku v „béčku“ obsadil brazílsky tím Botafogo RJ, ktorému k tomu stačila v Pasadene aj prehra s Atleticom Madrid 0:1.Po všetkých dueloch nastala v skupine situácia, keď PSG, Botafogo a Atletico malo rovnaký počet šiestich bodov. O poradí rozhodlo skóre vo vzájomných dueloch. Paríž ho mal najlepšie (4:1), triumfoval nad „Los Colchoneros“ 4:0 a s brazílskym klubom prehral 0:1. Botafogo skončilo druhé vďaka skóre 1:1 a tretia priečka patrila Atleticu s bilanciou 1:4. Na poslednej štvrtej priečke v B-skupine skončil bez bodu Seattle.Paríž po prehre s Botafogom (0:1) potreboval na istotu postupu zvíťaziť. V 19. minúte však mohol inkasovať po obrovskej chybe Gianluigiho Donnarummu, no Jesus Ferreira vo veľkej šanci prestrelil bránku. Favorit udrel po polhodine, keď sa po rohovom kope dostal k lopte Vitinha, ktorého strelu tečoval Kviča Kvaracchelia. Francúzsky klub v druhom polčase zvýšil na 2:0. V 66. minúte po rýchlom protiútoku striedajúci Bradley Barcola našiel na opačnej strane šestnástky Achrafa Hakimiho, ktorý prekonal Stefana Freia. PSG mohol v závere pridať aj tretí gól, no strelu Warrena Zairea-Emeryho zachránil na bránkovej čiare Nouhou. Rusnák hral za Seattle do 72. minúty. Tridsaťročný ofenzívny stredopoliar nastúpil vo všetkých troch dueloch v základnej zostave a proti Atleticu Madrid (1:3) skóroval.Atletico bolo v tabuľke až na treťom mieste a na zachovanie šance potrebovalo zdolať Botafogo rozdielom troch gólov. Už v 10. minúte však mohol Jefferson Savarino poslať do vedenia brazílsky tím, no Jan Oblak sa vyznamenal zákrokom. Po štvrťhodine hry po „štandardke“ zahrozil na druhej strane Conor Gallagher, mieril však nad brvno. V prvom polčase mali „Los Colchoneros“ ešte väčšiu šancu, Julian Alvarez mieril vedľa vzdialenejšej žrde. Po hodine mohol Igor Jesus priblížiť Botafogo k prvé miestu v skupine, ale slovinský brankár predviedol ďalší fantastický reflexívny zákrok. V 87. minúte Alvarezova prihrávka z ľavej strany prešla celou šestnástkou ku Antoinovi Griezmannovi, ktorý nedal brankárovi šancu a z prvej trafil odkrytú bránu. Atletico však potrebovalo streliť ešte dva góly, čo už brazílsky klub nedovolil a tešil sa z postupu do „vyraďovačky“.