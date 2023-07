PSG angažoval brankára Tenasa z B-tímu Barcelony

Paríž 30. júla (TASR) - Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain angažoval brankára Arnaua Tenasa, ktorý doteraz chytal za B-tím FC Barcelona. Dvadsaťdvaročný Španiel podpísal v nedeľu s klubom Ligue 1 trojročnú zmluvu.



Tenas by sa mal v PSG ujať postu brankárskej dvojky, jednotkou zostáva Talian Gianluigi Donnarumma. Podľa AFP sa klub snaží predať skúseného Keylora Navasa, ktorému sa skončilo hosťovanie v anglickom Nottinghame. Ďalší brankár Sergio Rico sa stále zotavuje zo zranenia hlavy, ktoré utrpel po páde z koňa.



Tenas pred štyrmi rokmi vybojoval so španielskou reprezentáciou titul majstra Európy do 19 rokov, za A-tím Barcelony neodchytal ani jeden zápas.