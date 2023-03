PSG bude v odvete proti Bayernu bez Neymara

Paríž 3. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar nenastúpi v budúcotýždňovej odvete osemfinále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov. V piatok to potvrdil tréner Paríža Saint-Germain Christophe Galtier. Bavori vyhrali úvodný duel v Parku princov 1:0.



Tridsaťjedenročný útočník si pred dvoma týždňami zranil pravý členok v ligovom zápase s Lille. Pretrhnuté väzy utrpel v súboji s Benjaminom Andrem, ktorý ho fauloval. Neymara opakovane trápia problémy s členkom. Zranil sa aj na minuloročných MS v Katare v úvodnom stretnutí so Srbskom (2:0). Následne sa vrátil do zostavy "kanárikov" až v osemfinálovom stretnutí s Kórejskou republikou (4:1).



"V najbližších dvoch zápasoch nebudeme mať k dispozícii Neymara. Pri jeho absencii budeme hrať s troma stredopoliarmi a dvoma útočníkmi," uviedol Galtier na piatkovej tlačovej konferencii pred sobotným ligovým duelom s Nantes. V ňom budú PSG chýbať aj zranení Renato Sanches a Presnel Kimpembe, do zostavy sa vráti Nordi Mukiele, informovala agentúra AFP.