PSG chce Kola Muaniho, Frankfurt však žiada sto miliónov eur

Paríž 19. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain by mal v najbližších dňoch poslať Frankfurtu ponuku za útočníka Randala Kola Muaniho. V sobotu o tom informoval denník L'Equipe.



Podľa jeho informácií sa už hráč dohodol na podmienkach zmluvy s PSG, ktorý by mal za jeho služby ponúknuť nemeckému tímu 70 miliónov eur vrátane bonusov. Frankfurt však údajne požaduje až 100 miliónov.



Dvadsaťštyriročný francúzsky útočník má s Eintrachtom zmluvu do roku 2027. Do Frankfurtu prišiel vlani v lete z Nantes a v 47 zápasoch strelil 24 gólov a pridal 17 asistencií.