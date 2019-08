PSG chce za Neymara údajne 50 miliónov a Coutinha so Semedom

Na PSG čaká v nedeľu úvodný duel Ligue 1 proti Nimes.

Paríž 10. augusta (TASR) - Vedenie futbalového klubu Paríž St. Germain (PSG) už údajne upustilo od pôvodnej ceny 222 miliónov eur, za ktorú by sa Neymar mohol už počas leta vrátiť do FC Barcelona. Zdroje blízke klubu podľa portálu goal.com uviedli, že francúzsky majster by sa uspokojil s ponukou 50 miliónov eur a dvojicu Philippe Coutinho a Nelson Semedo.



Coutinho sa stal po príchode Antoinea Griezmanna z Atletica Madrid nadbytočným a Semedo sa nedokázal na pozícii pravého obrancu presadiť cez odchovanca Sergiho Roberta. Neymar sa nepredstavil v ani jednom z predsezónnych duelov svojho tímu a po zisku francúzskeho Superpohára sa objavili video, na ktorom ho Kylian Mbappé odstrčil od oslavujúcich spoluhráčov.



"V tomto momente neviem, čo sa stane. Univerzálna odpoveď je, že Neymar je hráčom iného tímu a s tým sa nedá nič robiť. Z pozície trénera sa zaoberám len hráčmi, ktorých mám k dispozícii, pretože z nich musím vytvoriť zostavu na nasledujúci zápas," povedal tréner Barcelony Ernesto Valverde.



Na PSG čaká v nedeľu úvodný duel Ligue 1 proti Nimes. Zatiaľ nie je známe, či v ňom Neymar nastúpi. Barcelona štartuje ligu budúci piatok, 16. augusta, otváracím duelom na ihrisku Atheltica Bilbao.