PSG chýba bod k titulu, Pochettino: Verím, že ho získame už v sobotu

Paríž 21. apríla (TASR) - Futbalistom Paríža St. Germain chýba už iba jediný bod k zisku svojho 10. titulu vo francúzskej lige. Po stredajšej výhre na ihrisku Angers 3:0 majú päť kôl pred koncom pred druhým Olympique Marseille suverénny náskok 15 bodov a už v sobotu doma proti Lens môžu oslavovať.



"Je pre nás naozaj dôležité vyhrať domáci šampionát a verím, že sa nám to podarí už v sobotu pred našimi fanúšikmi. Stále hovoríme najmä o tom, že chceme vyhrať Ligu majstrov, ale veľkú cenu má aj ligový titul. Hodnotu má každá súťaž, v ktorej účinkujeme," zdôraznil po zápase tréner Mauricio Pochettino pre Canal Plus.



PSG mohol získať definitívu už v stredu, ale jeho jediný konkurent z Marseille dokázal v druhom polčase otočiť skóre súboja s Nantes na 3:2 a matematicky tak ešte nie je rozhodnuté. Je však prakticky jasné, že parížsky klub vybojuje svoj ôsmy majstrovský titul v priebehu uplynulých desiatich sezón a v historickej tabuľke vyrovná doteraz rekordnú bilanciu AS St. Etienne. Paríž mal pred príchodom katarských majiteľov v roku 2011 na konte iba dva ligové tituly.



Na pôde Angers uspeli zverenci Mauricia Pochettina aj napriek absencii viacerých opôr na čele so suspendovaným Neymarom a zraneným Lionelom Messim. Už v prvom polčase skórovali za hostí Kylian Mbappe a hlavou Sergio Ramos, triumf spečatil po zmene strán kapitán Marquinhos. Ramosa sprevádzali počas tohto ročníka zranenia, ale v stredu výkonom vyčnieval a strelil svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne. V lige pritom odohral iba 9 zápasov a celkovo 438 minút. Mbappe má na čele kanonierov v Ligue 1 na konte 22 zásahov, o dva viac ako Martin Terrier z Rennes.